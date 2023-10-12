Advertisement
GIIAS Semarang 2023 Diikuti 30 Peserta, Berlangsung Mulai 18 Oktober

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:37 WIB
GIIAS Semarang 2023 Diikuti 30 Peserta, Berlangsung Mulai 18 Oktober
Ilustrasi pameran GIIAS 2023. (Doc. Okezone)
JAKARTA – GIIAS The Series 2023, akan menyambangi kota Semarang pada 18-22 Oktober 2023. Ini merupakan tahun kedua pameran nasional tersebut menyambangi ibu kota Jawa Tengah.

GIIAS Semarang 2023 akan berlangsung selama lima hari di Maria Convention Center, dengan menyuguhkan berbagai macam program menarik. Semarang kembali dipilih karena kota ini dianggap cukup penting bagi industri otomotif Indonesia.

Tercatat, Jawa Tengah berada pada posisi kelima nasional dengan capaian sebesar 6,7 persen pada periode Januari-April 2023. Oleh sebab itu, Gaikindo memutuskan untuk kembali membawa GIIAS ke Semarang untuk kedua kalinya.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kota utama target dari industri otomotif. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta GIIAS Semarang 2023.

“Jawa Tengah sangat berperan penting dalam industri otomotif nasional. Ini terlihat dari partisipasi peserta GIIAS Semarang tahun ini yang melonjak. Total 30 merek dari berbagai lini industri turut ambil bagian,” kata Kukuh dalam keterangan resmi.

Kukuh menyampaikan tahun ini jumlah merek peserta pada GIIAS Semarang naik hingga 65 persen dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan pilihan kepada calon konsumen di Jawa Tengah.

Sebanyak 30 merek peserta di GIIAS Semarang 2023, terdiri dari 10 merek kendaraan penumpang, Chery, Daihatsu, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Kemudian ada empat merek kendaraan roda dua, seperti Exotic, Pacific, Royal Enfield, dan Yamaha. Selain itu, terdapat berbagai industri pendukung yang ikut meramaikan rangkaian GIIAS The Series 2023 di Semarang.

