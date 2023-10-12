20 Mobil Bekas di Bawah Rp100 juta yang Bagus

JAKARTA- Rekomendasi 20 mobil bekas di bawah Rp100 juta yang masih bagus ini wajib Anda simak. Saat ini harga mobil baru bisa dibilang sangat mahal karena mayoritas berada di atas Rp100 jutaan.

Namun, jika Anda begitu membutuhkan mobil untuk transportasi sehari-hari tetapi budget yang dimiliki terbatas, maka memilih untuk membeli mobil bekas bisa jadi solusi yang cerdas.

Dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (11/10/2023), berikut 20 mobil bekas di bawah Rp100 juta yang masih bagus.

1. Toyota Agya 2014

Mobil keluaran perusahaan Toyota ini merupakan jenis LCGC yang irit, nyaman, dan tentunya murah. Selain itu, body mobil Agya juga tak kalah menarik. Dengan harga bekas mulai dari Rp90 jutaan Anda sudah bisa membawa pulang mobil mungil ini.

2. Honda Brio Satya 2024

Selanjutnya ada Brio Satya tahun 2014 yang masih sering dijumpai di jalanan. Mobil tipe LCGC saingan Agya ini menggunakan mesin 4 silinder yang membuat minim getaran berlebih.

Selain itu, Honda Brio Satya 2014 juga menggunakan mesin bensin versi facelift, 1.199 cc I-VTEC 4 silinder yang mampu menghasilkan daya sebesar 89 hp pada 6.000 rpm serta torsi 110 Nm pada 4.800 rpm.

Mobil ini bisa dibawa pulang dengan dana mulai dari Rp90 jutaan saja.

3. Honda Jazz 2008

Jazz menjadi salah satu mobil incaran anak muda. Untuk versi 2008, mobil yang satu ini sudah memiliki penampilan yang sporty dengan mesin L15A-Vtec SOHC 1.500 cc 4 silinder dan bisa mencapai torsi maksimal 145 Nm dan tenaga 120 Ps.

Harganya relatif murah, yakni mulai dari Rp80 jutaan saja.

4. Suzuki Ertiga 2012-2017

Mobil keluarga yang satu ini juga cukup laris di pasaran karena penampilannya yang gagah dan memiliki tempat duduk yang luas. Selain itu, Ertiga juga dinilai irit dan efisien.

Dengan harga mulai dari Rp90 jutaan saja Anda bisa membawa pulang mobil keluarga yang satu ini.

5. Toyota Avanza

Avanza dikenal sebagai mobil sejuta umat yang kerap diincar berbagai keluarga kalangan menengah. Mobil ini cocok untuk keluarga karena memiliki kapasitas tempat duduk yang luas, irit, dan tarikan yang cukup kencang.

Untuk harga bekasnya, Avanza tahun 2011-2017 dibanderol mulai dari Rp80 jutaan.

6. Honda Mobilio Rs CVT 2016

Mobil di bawah Rp100 juta lainnya adalah Honda Mobilio Rs CVT 2016 yang dijual mulai dari 67 jutaan saja. Mobil jenis MPV ini cocok untuk keluarga muda karena memiliki kapasitas yang luas dengan fitur head unit berukuran 6.2 inci.

7. Toyota Yaris

Selanjutnya ada mobil Toyota Yaris Hatchback dengan kapasitas bensin 1496 cc dan tenaga 107 Ps pada 6.000 rpm, serta torsi 14.3 Kgm pada 4.200 rpm. Transmisi yang ditawarkan terdiri dari manual dan otomatis.

Mobil ini juga memiliki kapasitas yang cukup besar, yakni 5 penumpang. Interior mobilnya juga cukup sporty dan elegan. Harga bekasnya mulai dari 90 jutaan saja.