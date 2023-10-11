Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Smartphone Murah Rp1 Jutaan di Oktober 2023

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:40 WIB
10 Smartphone Murah Rp1 Jutaan di Oktober 2023
Smartphone murah Rp1 jutaan. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Smartphone murah Rp1 jutaan banyak tersedia di pasaran, dan rata-rata memiliki kemampuan yang tidak kalah bersaing dengan ponsel kelas atas.

Hanya dengan mengeluarkan budget Rp1 jutaan, pengguna dapat memakainya untuk berbagai keperluan.

Untuk daya tahan baterai tidak perlu dikhawatirkan, karena beberapa smartphone ini memiliki kapasitas baterai yang tahan lama. Selain itu, kapasitas RAM pun sudah mencapai 4 GB bahkan memiliki fitur extended RAM. Spesifikasi yang dimiliki smartphone ‘tarif bawah’ ini sangat mampu dan layak untuk digunakan sehari-hari.

Lantas seperti apa rekomendasinya? Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (11/10/2023), simak ulasannya berikut ini.

Halaman:
1 2
      
