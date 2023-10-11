Daftar iPhone di 2023 dan Harganya, Pilih yang Mana?

JAKARTA – iPhone di 2023 dan harganya menarik untuk diperhatikan, terlebih perangkat paling anyar dari brand berlogo buah apel kegigit itu telah resmi diluncurkan pada 13 September lalu.

Namun, perilisan di tiap negaranya akan dilakukan secara bertahap. Indonesia sendiri masih menjadi salah satu negara yang belum mendapat kepastian terkait jadwal perilisan perangkat tersebut.

Tapi penantian iPhone baru 2023 sudah di depan mata karena telah terdaftar di laman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di situs Kemenperin, yakni A3094 (iPhone 15 Plus), A3090 (iPhone 15), A3102 (iPhone 15 Pro), dan A3106 (iPhone 15 Pro Max). Kemudian Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kominfo, juga sudah menerbitkan sertifikat iPhone 15 series tersebut.

Untuk harga, perangkat ini di dibandrol dengan kisaran mulai dari 1.299 Dolar Singapura (Rp14,62 juta) sampai 2.639 Dolar Singapura (Rp29,7 juta), setidaknya ini bisa jadi gambaran harga ketika perangkat ini meluncur di Tanah Air nanti.

iPhone di 2023 dan harganya

Harga gambaran dari iPhone 15 series yang tergolong tinggi tentu cukup menyita budget Anda. Tapi series iPhone sebelumnya juga bisa jadi pilihan dan masih bisa diandalkan, berikut 12 rekomendasinya:

1. iPhone 14

Dirilis tahun lalu, iPhone 14 hadir dengan layar Super Retina XDR 6.1 inci yang dibekali dua kamera berukuran 12 MP. Seri ini tersedia dalam 3 pilihan memori internal, yaitu 128GB, 256GB DAN 512GB yang didukung oleh chipset A15 Bionic dan baterai berkapasitas 3.279 mAh.

Kabar baiknya, harga yang dibanderol untuk iPhone 14 menurun di 2023 ini. Harga untuk tiap varian memori internalnya juga berbeda, mulai dari varian 128GB seharga Rp13,2 juta, 256GB seharga Rp15,6 juta, dan 512GB seharga Rp20,4 juta.

2. iPhone 14 Plus

Masih satu seri, iPhone 14 Plus memiliki keunggulan dari segi layar yang lebih besar yakni berukuran 6.7 inci.

Kapasitas baterai sebesar 4.323 mAh juga menjadikan seri ini memiliki daya tahan lebih lama. Lain daripada itu, baik layar, chipset, atau varian memori internalnya masih sama dengan varian iPhone 14.

Bedanya, harga yang ditawarkan selisih lebih mahal, dengan varian 128GB seharga Rp15,1 juta, 256GB seharga Rp17,6 juta, dan 512GB seharga Rp21,5 juta.

3. iPhone 14 Pro

Selanjutnya iPhone 14 Pro memiliki layar berukuran 6.1 inci ditenagai oleh chipset A16 Bionic yang diklaim mampu menghemat daya baterai hingga 20 persen.

Resolusi kameranya sendiri telah jauh meningkat, yakni 48MP. Tidak kalah penting, varian memori juga jauh lebih besar yang terdiri dari 128GB seharga Rp17,3 juta, 512GB seharga Rp22,9 juta dan 1TB seharga Rp26,3 juta.