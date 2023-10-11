Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Ideal Menggunakan Earphone, Awas Bisa Menyebabkan Iritasi Dasar Telinga!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:23 WIB
5 Cara Ideal Menggunakan Earphone, Awas Bisa Menyebabkan Iritasi Dasar Telinga!
Ilustrasi penggunaan earphone. (Doc. healthpartners)
JAKARTA - Penggunaan earphone mendadak jadi perhatian, gegara salah satu anak dari Zaskia Adya Mecca mengalami iritasi di dasar telinga karena penggunaan perangkat tersebut.

Akibatnya, anaknya sampai mendapatkan perawatan pada bagian telinganya, guna merespons dengan sigap kondisi tersebut.

"Dilihat dasar telinganya iritasi dan luka, penyebabnya bener aja ke khawatiranku selama ini dari earphone! sekarang treatment obat tetes telinga dan dua Minggu full ga boleh pakai earphone.. hmm, kayanya ga dua Minggu ga bolenya dok, kapok..," tulis Zaskia dalam caption unggahan Instagram-nya @zaskiadyamecca, dikutip Selasa (11/10/2023).

Sebenarnya penggunaan earphone tidak masalah, asalkan pengguna bijak.

Jangan sampai earphone yang kita gunakan malah menyebabkan gangguan pendengaran.

Lalu bagaimana cara menggunakan earphone yang tepat supaya tidak menyebabkan masalah telinga? Simak ulasannya dikutip dari HealthPartners berikut ini.

Cara ideal menggunakan earphone

1. Pastikan ukurannya pas

Jika earphone kamu memiliki ears tip yang berbeda, pastikan memilih yang ukurannya sesuai dengan telinga. Sebab, jika terlalu besar dapat melukai saluran telinga.

2. Pasang di telinga dengan benar

Setiap earphone memiliki huruf R atau L, pakailah sesuai dengan telinga kanan dan kiri.

Tanda huruf R untuk kanan dan L untuk kiri. Jika kamu memasangnya terbalik, kemungkinan bisa membuat telinga terluka.

Kemudian, saat memasukkan perangkat terebut ke telinga, miringkanlah ke atas dan ke arah depan kepala. Cara ini akan membantu menciptakan kesesuaian yang lebih baik karena saluran telinga mengarah ke depan dan atas kepala.

Saluran telinga Anda mungkin terluka jika Anda memasang earbud di telinga yang salah. Selain itu, kualitas suara kemungkinan besar akan menurun.

3. Pastikan telinga bersih

Pastikan untuk membersihkan telinga secara teratur. Sebab, jika telinga kotor, kemungkinan besar akan terkena infeksi. Selain itu, Anda tidak akan dapat mendengar konten audio dengan jelas.

