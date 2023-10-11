Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

8 Drone Buatan Israel yang Dipakai Untuk Menyerang Palestina dan Dipakai Negara Lain

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |15:56 WIB
8 Drone Buatan Israel yang Dipakai Untuk Menyerang Palestina dan Dipakai Negara Lain
Penampakan salah satu drone canggih milik Israel. (Foto: cdnupload)
A
A
A

DRONE buatan Israel yang dipakai menyerang Palestina sangat canggih. Selain dipakai untuk berperang dengan Palestina, Drone buatan Israel ini juga diekspor ke negara lain.

Israel memiliki industri pertahanan yang maju, dan telah mengembangkan berbagai jenis drone untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa drone buatan Israel yang terkenal:

Heron TP

Ini adalah drone tempur jarak jauh yang dikembangkan Israel Aerospace Industries (IAI). Drone ini memiliki panjang 13 meter, lebar 27 meter, dan berat 11 ton.

Heron TP dapat terbang selama 24 jam dengan jangkauan 10.000 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan, termasuk bom, rudal, dan peluru kendali.

Hermes 900

Disebut drone pengintai dan tempur yang dikembangkan IAI. Drone ini memiliki panjang 13 meter, lebar 27 meter, dan berat 5 ton. Hermes 900 dapat terbang selama 36 jam dengan jangkauan 3.000 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk kamera optik, radar, dan sensor inframerah.

Skylark 2

Merupakan drone pengintai ringan yang dikembangkan oleh IAI. Drone ini memiliki panjang 2,5 meter, lebar 3,5 meter, dan berat 25 kilogram. Skylark 2 dapat terbang selama 12 jam dengan jangkauan 100 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan kamera optik dan sensor inframerah.

Orbiter 2B

Drone pengintai ringan yang dikembangkan Aeronautics Defense Systems. Drone ini memiliki panjang 1,5 meter, lebar 2,5 meter, dan berat 15 kilogram. Orbiter 2B dapat terbang selama 2 jam dengan jangkauan 38 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan kamera optik dan sensor inframerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/56/3127608/drone_listrik_skyfly-O68s_large.jpg
Drone Listrik Bisa Angkut Penumpang, Kecepatan Maksimal 160 Km per Jam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/57/2904891/amazon-perluas-layanan-pengiriman-paket-lewat-drone-ke-inggris-dan-italia-nsgJjLqo6I.jpg
Amazon Perluas Layanan Pengiriman Paket Lewat Drone ke Inggris dan Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/54/2856444/canggih-inggris-mulai-kirim-surat-pakai-drone-yt7YxQ6YCy.jpg
Canggih! Inggris Mulai Kirim Surat Pakai Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/57/2844297/5-drone-buatan-indonesia-punya-spek-canggih-loh-hqbW92ELiS.jpg
5 Drone Buatan Indonesia, Punya Spek Canggih Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/57/2841810/spesifikasi-zala-lancet-3-drone-bunuh-diri-rusia-untuk-serang-ukraina-rkYFpMysAA.jpg
Spesifikasi ZALA Lancet-3, Drone Bunuh Diri Rusia untuk Serang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/24/16/2430189/drone-ini-kirim-obat-dan-vaksin-covid-19-di-wilayah-terpencil-S7NZKMigUE.jpg
Drone Ini Kirim Obat dan Vaksin Covid-19 di Wilayah Terpencil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement