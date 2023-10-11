8 Drone Buatan Israel yang Dipakai Untuk Menyerang Palestina dan Dipakai Negara Lain

DRONE buatan Israel yang dipakai menyerang Palestina sangat canggih. Selain dipakai untuk berperang dengan Palestina, Drone buatan Israel ini juga diekspor ke negara lain.

Israel memiliki industri pertahanan yang maju, dan telah mengembangkan berbagai jenis drone untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa drone buatan Israel yang terkenal:

Heron TP

Ini adalah drone tempur jarak jauh yang dikembangkan Israel Aerospace Industries (IAI). Drone ini memiliki panjang 13 meter, lebar 27 meter, dan berat 11 ton.

Heron TP dapat terbang selama 24 jam dengan jangkauan 10.000 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan, termasuk bom, rudal, dan peluru kendali.

Hermes 900

Disebut drone pengintai dan tempur yang dikembangkan IAI. Drone ini memiliki panjang 13 meter, lebar 27 meter, dan berat 5 ton. Hermes 900 dapat terbang selama 36 jam dengan jangkauan 3.000 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk kamera optik, radar, dan sensor inframerah.

Skylark 2

Merupakan drone pengintai ringan yang dikembangkan oleh IAI. Drone ini memiliki panjang 2,5 meter, lebar 3,5 meter, dan berat 25 kilogram. Skylark 2 dapat terbang selama 12 jam dengan jangkauan 100 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan kamera optik dan sensor inframerah.

Orbiter 2B

Drone pengintai ringan yang dikembangkan Aeronautics Defense Systems. Drone ini memiliki panjang 1,5 meter, lebar 2,5 meter, dan berat 15 kilogram. Orbiter 2B dapat terbang selama 2 jam dengan jangkauan 38 kilometer. Drone ini dilengkapi dengan kamera optik dan sensor inframerah.