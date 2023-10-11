Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Perbandingan Paramotor Milik Hamas dengan TNI, Jadi Andalan saat Serang Israel

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |15:13 WIB
Ini Perbandingan Paramotor Milik Hamas dengan TNI, Jadi Andalan saat Serang Israel
Paramotor Hamas. (doc. X: Gerry Soejatman)
A
A
A

 

JAKARTA - Aksi pasukan Hamas yang berhasil masuk ke Israel dengan Paramotor tuai sorotan duia.

Terlihat kendaraan serang melalui udara atau Air Assault Vehicle (AAV) itu berhasil membawa sejumlah pasukan elit Brigade Al-Qassam masuk ke wilayah Israel yang sangat terisolir dari pihak asing.

Berkat paramotor itu gerilyawan Hamas mampu membuat Israel Defense Force (IDF) kelabakan. Pasalnya mereka tidak menyangka Hamas mendadak masuk ke wilayah mereka dengan menggunakan paramotor.

Keberhasilan itu membuat banyak orang membicarakan kelihaian gerilyawan Hamas menggunakan paramotor untuk kebutuhan bertempur.

Paramotor TNI

Menariknya berdasarkan cuitan pengamat penerbangan Indonesia, Gerry Soejatman, paramotor adalah kendaraan taktis yang memang sangat umum dimiliki oleh militer di berbagai negara di dunia.

Menurutnya TNI kerap melakukan latihan bertempur dengan menggunakan motor Paramotor. Kendaraan tempur itu menurutnya memiliki banyak kelebihan dibandingkan kendaraan serang melalui udara lainnya yaitu helikopter.

 BACA JUGA:

"Hal ini sebenernya bukan hal yang baru maupun unik. Setahu saya konsep ini sudah dicoba oleh beberapa militer di dunia, termasuk pihak TNI," cuit Gerry di akun X miliknya, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (11/10/2023).

Lalu apa sih perbedaan dan persamaan paramotor yang digunakan Hamas dan TNI? Berdasarkan pengamatan yang dilakuan MNC Portal Indonesia paramotor yang digunakan oleh keduanya memang nyaris sama.

Konsep paramotor yang digunakan juga tidak jauh berbeda. Paramotor yang digunakan oleh keduanya sama-sama berjenis paratrike. Hal itu terlihat dari penggunaan roda berukuran besar berjumlah tiga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178963//hamas-np5e_large.jpg
Palestina Bersatu, Hamas Siap Dialog Nasional dengan Berbagai Faksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178776//kkb-QRkv_large.jpg
Daftar 2 Pimpinan KKB Papua yang Tewas dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178609//kkb-0mLg_large.jpg
Bersenjata Lengkap, Rombongan Jenderal Tempur TNI AD Menyambangi Prajurit di Basis KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178525//prabowo-vOHr_large.jpg
Sektor Pertahanan Alami Peningkatan Setahun Prabowo Memimpin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178482//mobil_palang_merah-y6iO_large.jpg
Hamas Kembalikan Dua Lagi Jenazah Sandera Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178363//kkb-QlAT_large.jpg
Tembak Anggota Brimob hingga Tewas, TNI: Lamek Taplo Pimpinan KKB yang Paling Aktif dan Radikal!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement