Jabra Luncurkan 2 Earbuds Terbaru di Indonesia, Harga Mulai Rp3 Jutaan

JAKARTA - Jabra resmi meluncurkan dua model produk premium baru untuk memperluas jajaran earbuds nirkabel Elite series di Indoneisa.

Dua perangkat tersebut masing-masing hadir dengan kekuatannya masing-masing, yakini Elite 8 Active sebagai earbuds yang memiliki durabilitas tinggi, sedangkan Elite 10 tersamat teknologi 'mendalam' untuk menunjang aktivitas hiburan maupun pekerjaan.

"Ini merupakan dua perangkat yang berbeda, Elite 8 Active cocok bagi mereka yang memiliki aktivitas tinggi dengan durabillitas perangkat yang kuat," jelas Wei Wei Tjiara, Product Manager Jabra kepada Okezone, disela peluncuran di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

"Sedangkan Elite 10 untuk mereka yang mengejar kualitas audio, untuk nonton film, mendengarkan lagu, meeting karena earbuds ini memiliki fitur yang lebih tinggi," ucapnya lagi.

Diatas kertas, baik Elite 8 Active maupun Elite 10 memiliki spesifikasi yang unggul dikelasnya.

Elite 8 Active misal diabangun dengan sangat kokoh, bahkan telah lulus semua tes yang diperlukan dalam Standar Pengujian Militer AS untuk Elektronik Tahan Banting (810H).

"Pengujian Ini mencakup segala hal mulai dari kelembaban dan suhu tinggi hingga hujan dan jatuh dari ketinggian. Lalu Elite 8 Active benar-benar kedap air saat tenggelam hingga 1,5 meter, dan memiliki rating IP68. Yang berarti earbuds ini sepenuhnya tahan debu dan tahan air, sedangkan casing pengisiannya memiliki rating IP54, " ucap Wei.

Dari segi suara dan fitur, Elite 8 Active mendukung Dolby Audio, yang memberikan suara jernih dan realistis, dan juga memiliki teknologi Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) yang secara otomatis dapat mengoptimalkan kinerja ANC sesuai dengan lingkungan.

Untuk daya tahan baterai Elite 8 Active mampu bertahan hingga 8 jam (32 jam dengan casing).