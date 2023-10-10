Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jangan Heran Jika Nanti Ada Asteroid Bernama The Beatles atau Dolly Parton

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:12 WIB
Jangan Heran Jika Nanti Ada Asteroid Bernama The Beatles atau Dolly Parton
The Beatles berpeluang menjadi nama asteroid atas usulan imuwan muda penggemar band asal Inggris itu. (Foto: Ilustrasi)
A
A
A

Sekarang ini para ilmuwan mulai berusaha menciptakan nama-nama yang lebih populis untuk asteroid. Jadi, jangan heran jika nantinya akan ada nama nama asteroid yang unik dan tidak bikin orang berpikir keras.

Tak menutup kemungkinan, di masa depan nanti akan ada asteroid bernama The Beatles, Dolly Parton, Mr. Spock atau artis lainnya. Alasannya, penamaan asteroid, siapa pun yang menemukannya berhak menentukan namanya.

Kemajuan teknologi, ribuan asteroid baru dan planet minor lainnya ditemukan setiap tahunnya. Ukurannya beragam, mulai dari yang berdiameter kurang dari satu meter sampai yang berdiameter ratusan mil. 

Meski, untuk bisa diberi nama, para ilmuwan harus mengamatinya cukup lama agar orbitnya akurat, sebelum diberi nomor permanen dan berhak mendapatkan nama - misalnya (88705) Potato.

Hingga 5 Oktober, baru 24.447 dari 629.008 asteroid ditemukan dan telah diberi nama, demikian menurut Gareth Williams, sekretaris kelompok kerja IAU untuk Nomenklatur Benda-benda Kecil, seperti dilansir dari situs Mirror, Selasa (10/10/2023).

Mereka melakukan pemungutan suara untuk nama-nama potensial yang diajukan untuk asteroid, komet, dan planet minor, dan menyetujui beberapa puluh nama sekaligus. Sangking mudahnya menemukan astroid, tak jarang para penemu menggunakan kesempatan menamai asteroid tersebut untuk menghormati kolega dan orang-orang yang dekat dengan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175145//henry-pgXc_large.jpg
Profil dan Pendidikan Henry Samueli, Dosen Terkaya di Dunia Keturunan Yahudi Berharta Rp500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170411//inovasi-aF1U_large.jpg
Indonesia Pamer Inovasi Bareng 21 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166696//kemendikdasmen_mengingatkan_kembali_pentingnya_tujuh_kebiasaan_hebat_untuk_membentuk_anak_berakhlak-0xFk_large.jpg
Kemendikdasmen Tekankan 7 Kebiasaan Hebat di Kreasi Anak Untuk Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/56/3150660//untuk_pertama_kalinya_teleskop_webb_temukan_planet_asing-Ijpq_large.jpg
Perdana, Teleskop Webb Temukan Planet Asing Seukuran Saturnus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146176//keuangan-QaFe_large.jpg
Investasi Transformasi Digital, Raksasa Teknologi asal Jepang Caplok WCS Abysena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/56/3143763//ilustrasi-vqNM_large.jpg
Peneliti Temukan Objek Diduga Planet Baru di Pinggiran Tata Surya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement