Jangan Heran Jika Nanti Ada Asteroid Bernama The Beatles atau Dolly Parton

The Beatles berpeluang menjadi nama asteroid atas usulan imuwan muda penggemar band asal Inggris itu. (Foto: Ilustrasi)

Sekarang ini para ilmuwan mulai berusaha menciptakan nama-nama yang lebih populis untuk asteroid. Jadi, jangan heran jika nantinya akan ada nama nama asteroid yang unik dan tidak bikin orang berpikir keras.

Tak menutup kemungkinan, di masa depan nanti akan ada asteroid bernama The Beatles, Dolly Parton, Mr. Spock atau artis lainnya. Alasannya, penamaan asteroid, siapa pun yang menemukannya berhak menentukan namanya.

Kemajuan teknologi, ribuan asteroid baru dan planet minor lainnya ditemukan setiap tahunnya. Ukurannya beragam, mulai dari yang berdiameter kurang dari satu meter sampai yang berdiameter ratusan mil.

Meski, untuk bisa diberi nama, para ilmuwan harus mengamatinya cukup lama agar orbitnya akurat, sebelum diberi nomor permanen dan berhak mendapatkan nama - misalnya (88705) Potato.

Hingga 5 Oktober, baru 24.447 dari 629.008 asteroid ditemukan dan telah diberi nama, demikian menurut Gareth Williams, sekretaris kelompok kerja IAU untuk Nomenklatur Benda-benda Kecil, seperti dilansir dari situs Mirror, Selasa (10/10/2023).

Mereka melakukan pemungutan suara untuk nama-nama potensial yang diajukan untuk asteroid, komet, dan planet minor, dan menyetujui beberapa puluh nama sekaligus. Sangking mudahnya menemukan astroid, tak jarang para penemu menggunakan kesempatan menamai asteroid tersebut untuk menghormati kolega dan orang-orang yang dekat dengan mereka.