Perkenalkan Fitur Live Shopping, X (Twitter) Gandeng Paris Hilton Rambah e-Commerce

MEDIA sosial tidak merasa cukup hanya tempat berbagi. Mereka memperluas segmen dengan menjadikan media sosial selayaknya e commerce. Terbaru adalah X (dulunya twitter) yang dulunya bernama twitter milik Elon Musk.

X sepakat menyajikan fasilitas live shopping serta konten eksklusif lainnya dengan menggandeng Paris Hilton. Kerja sama ini akan berlangsung selama dua tahun. Paris Hilton memiliki lebih dari 16 juta pengikut dalam platform X tersebut.

Langkah ini diduga sebagai cara menghidupkan kembali kejayaan platform X. Kerja sama ini akan memanfaatkan fitur Spaces, di mana pengguna dapat menonton video siaran langsung, ikut serta dalam diskusi obrolan, sekaligus berbelanja.

Dalam pengumumannya, Paris Hilton menyatakan ini hanyalah permulaan saja. Dia menjelaskan kolaborasi ini sebagai cara inovatif yang dapat dieksplorasi untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens.

X mengatakan pihaknya akan berupaya membantu Hilton mendapatkan sponsor merek untuk setiap programnya di platform tersebut, termasuk belanja langsung. Video regulernya akan berfokus pada topik-topik seperti Halloween, musik, peran sebagai ibu, memasak, atau konten lainnya.

Sementara, Paris Hilton akan membantu X mempromosikan produk konsumen baru dan rilis fitur. Perjanjian bagi hasil telah dicapai antara perusahaan Media 11:11 Hilton dan X. Platform media sosial tersebut menggambarkan pengaturan keuangan sebagai hal yang “menarik” bagi kedua belah pihak.