Cara Hapus Akun Google yang Pernah Disinkronkan dari Android setelah Reset

Hapus akun google yang sudah dilakukan setelan pabrik di ponsel. (Foto: Basic Tutorial)

INI dia cara hapus akun Google yang pernah disinkronkan dari Android setelah reset. FRP (Factory Reset Protection) dari Google tidak diragukan lagi merupakan fitur keamanan yang canggih.

Fitur ini memastikan ponsel cerdas Anda terhubung ke Akun Google yang pertama kali dikonfigurasi. Jadi, ketika ponsel diatur ulang, pengguna masih harus memasukkan Akun Google asli ke ponsel yang sama untuk menggunakannya.

FRP Google sangat bagus, namun bisa menimbulkan masalah saat pengguna mengatur ulang ponsel Androidnya. Jika Anda telah menambahkan akun apa pun hanya untuk mengonfigurasi ponsel dan lupa dengan kata sandi, Anda berada dalam masalah.

Kendati demikian, ada cara untuk melewati Kunci FRP dan membuat perangkat Anda baru sehingga Anda dapat mengonfigurasi akun apa pun setelah pengaturan ulang pabrik. Simak ulasannya berikut ini.

Cara Menghapus dengan Droidkit FRP Bypass

Salah satu alternatif yang tepat dan ampuh untuk menghapus Akun Google adalah aplikasi yang dijuluki DroidKit. Dengan fitur "FRP Bypass", pengguna dapat menghapus akun yang telah disinkronkan sebelumnya dengan mudah. Berikut langkah-langkahnya:

• Dapatkan alat bypass FRP unduh dan instal droidkit di pc Windows atau Mac;

• Hubungkan ponsel android anda dan tekan tombol start;

• Mulai bypass dan masuk ke mode pemulihan;

• Klik berikutnya untuk mendapatkan firmware;

• Lengkapi setelan yang sesuai.

• Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, perangkat akan dipulihkan sepenuhnya dan FRP lock juga berhasil dihapus.