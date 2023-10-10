Vivobook S 15 OLED BAPE Edition: Bukan Laptop Kolaborasi Biasa

JAKARTA - Sebagian besar laptop kolaborasi hadir dengan desain eksklusif dengan berbagai pernak-pernik atau fitur menarik yang tidak ada di laptop lainnya. Jarang laptop kolaborasi yang tidak hanya hadir dengan desain eksklusif, pernak-pernik dan fitur yang tidak ditemukan di laptop pada umumnya, tapi tetap dibekali teknologi terdepan, sehingga laptop tersebut tidak hanya penuh gaya tetapi juga nyaman digunakan.

Itulah yang dihadirkan oleh ASUS dalam kolaborasinya dengan A Bathing Ape® (BAPE®) kali ini. Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition tampil bukan hanya sebagai laptop kolaborasi yang ultra-stylish, tetapi juga masih mengedepankan performa yang gesit dan powerful untuk kebutuhan komputasi sehari-hari.

Desain Eksklusif dan Ultra-Stylish





Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition merupakan laptop BAPE® pertama hasil kolaborasi dengan ASUS. Dalam dunia teknologi, kolaborasi antara brand fashion dan produsen perangkat keras jarang terjadi. Namun, ketika dua raksasa dari industri yang berbeda ini bersatu, hasilnya adalah sebuah produk yang memadukan fungsionalitas teknologi dengan estetika fashion yang menawan.

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition hadir dalam dua varian yang menarik, yaitu Blue Bundle dengan laptop berwarna Cool Silver dan Green Bundle dengan laptop berwarna Midnight Black. Kedua varian ini menawarkan pilihan bagi konsumen yang menginginkan laptop yang tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga tampak stylish dan sesuai dengan selera fashion mereka.

Desain eksklusif dari Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition memiliki nuansa streetwear yang kental. Bagi para penggemar streetwear, BAPE® atau A Bathing Ape® adalah salah satu brand yang paling dihormati dan diakui di seluruh dunia. Dengan menghadirkan nuansa streetwear pada laptop, ASUS dan BAPE® telah berhasil menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan generasi muda yang aktif dan selalu ingin tampil beda.

Salah satu ciri khas dari BAPE® adalah pola camo atau kamuflase yang telah menjadi ikonik. Di bagian belakang layar dan touchpad, Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition dilengkapi dengan desain pola BAPE® Camo. Pola ini tidak hanya menambahkan unsur eksklusivitas pada laptop, tetapi juga memberikan sentuhan unik yang membedakannya dari laptop lainnya di pasaran. Pola camo ini, dengan kombinasi warna dan desainnya, menciptakan kontras yang menarik dengan warna dasar laptop, baik itu Cool Silver atau Midnight Black.

Namun, jangan salah sangka. Meski memiliki desain yang menonjol, Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition tetap mempertahankan sifat dasar dari sebuah laptop, yaitu portabilitas. Laptop ini merupakan perangkat modern yang portabel dengan ketebalan hanya 1,79cm dan bobot sekitar 1,6Kg. Dengan dimensi dan bobot tersebut, laptop ini mudah dibawa kemana-mana, cocok bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak ingin repot dengan perangkat yang berat.

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition adalah representasi sempurna dari apa yang terjadi ketika dua brand besar dari industri yang berbeda bersatu. ASUS, dengan keahliannya dalam menciptakan perangkat teknologi berkualitas, dan BAPE®, dengan desain ikonik dan nuansa streetwear-nya, telah menciptakan sebuah laptop yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknologi konsumen tetapi juga keinginan mereka untuk tampil beda dan stylish. Bagi para penggemar teknologi dan fashion, Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition adalah perangkat yang wajib dimiliki.