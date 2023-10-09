Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Temukan Video TikTok yang Hilang atau Lupa Disimpan

Redaksi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:11 WIB
Cara Temukan Video TikTok yang Hilang atau Lupa Disimpan
Tiktok (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Cara temukan video TikTok yang hilang atau lupa disimpan kini sangat mudah dilakukan setelah adanya pembaruan dari TikTok. Ketika sedang menelusuri halaman fyp, sering kali pengguna menemukan berbagai konten video menarik yang akan disukai, disimpan, atau dikirimkan kepada teman-teman. Namun, ada kalanya ketika mereka ingin melihat kembali video yang menarik perhatiannya, video tersebut hilang tanpa jejak.

Pengguna yang mengalami hal ini akan frustasi untuk menemukan video yang dimaksudnya. Dengan mengetik kata kunci pada penelusuran pun hasil yang muncul tak terhitung banyaknya dan tidak satu pun video tersebut ditemukan. Padahal, video tersebut belum terlalu lama ditonton.

Untuk mengatasi hal ini, TikTok menawarkan cara baru menemukan video TikTok yang hilang dan lupa disimpan dalam pembaruannya. Fitur ini pun sangat mudah untuk digunakan, dan pengguna dapat dengan mudah menemukan kembali video yang hilang tersebut. Lantas bagaimana caranya? Ikuti panduan cara berikut ini.

Cara Temukan Video TikTok yang Hilang atau Lupa Disimpan

1. Pada Beranda TikTok, buka bilah pencarian yang berupa ikon kaca pembesar kecil yang ada di pojok kanan atas aplikasi;

2. Ketik kata kunci yang diingat dari video yang dicari, seperti “resep”, “rekomendasi tempat”, atau yang lainnya;

3. Lalu, ketuk tiga titik di kanan atas dan pilih “filter”;

