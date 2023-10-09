Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Yandex Pencarian Aman Aktif? Ini Alasannya

Redaksi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |13:27 WIB
Kenapa Yandex Pencarian Aman Aktif? Ini Alasannya
Yandex (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para pengguna pemula Yandex, seringkali fitur pencarian aman aktif akan muncul saat menjelajah di mesin pencari tersebut. Diketahui fitur yang juga disebut sebagai Safe Search ini merupakan salah satu fitur default dalam setiap mesin pencari. Lantas, kenapa fitur pencarian aman ini aktif di Yandex?

Yandex yang merupakan mesin pencari asal Rusia diketahui akan menghadirkan informasi bagi pengguna melalui kata kunci tertentu. Hasil pencarian yang beragam, mulai dari web, gambar, video dan sebagainya menjadikan mesin pencari satu ini mampu bersaing dengan Google dan sejenisnya.

Dilansir dari situs resmi Yandex, Senin (9/10/2023) sama halnya dengan mesin pencari lain, fitur pencarian aman sudah diatur secara default di Yandex. Fitur pencarian aman ini terdapat dalam fitur Family Search yang berguna dalam menyaring hasil pencarian pengguna. Lebih jelasnya, fitur ini akan menyaring berbagai konten berbahaya yang tidak pantas untuk ditonton bagi sebagian pengguna.

Fitur tersebut kemudian juga menjadi salah satu cara untuk menjaga data pengguna. Mengingat, konten berbahaya atau tidak pantas seringkali memunculkan virus yang dapat mengundang kejahatan malware. Dengan dibatasinya akses ke konten berbahaya tersebut, maka data pengguna dapat terhindar dari berbagai upaya peretasan dan sebagainya.

Dari kegunaan tersebut, dapat terlihat bahwa fitur pencarian aman ini aktif di Yandex dengan tujuan untuk melindungi pengguna sekaligus memberikan mereka kendali lebih lanjut atas pencarian yang dilakukan.

Di sisi lain, aktifnya fitur pencarian aman yang menyaring konten berbahaya ini tentunya menjadikan hasil pencarian lebih terbatas. Oleh karena itu, pengguna yang menginginkan hasil pencarian tak terbatas biasanya memilih untuk menonaktifkan fitur ini dari Yandex. Namun, perlu diingat bahwa konsekuensi dari menonaktifkan fitur ini juga akan menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
