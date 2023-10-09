Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |12:53 WIB
Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS
Warga Bali dilarang main layangan selama KTT AIS Forum (Foto: Istimewa)
A
A
A

DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melarang masyarakatnya main layangan selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023. Pemprov beralasan ini dilakukan untuk menghindari kabel listrik putus. 

Larangan tertuang dalam surat edaran bernomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM yang di dalamnya tertera bahwa masyarakat tidak boleh bermain layang-layang pada periode tanggal 4-18 Oktober 2023. Larangan juga sudah dipertegas oleh Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra baru-baru ini.

“Di Bali jika musim tertentu ada aktivitas masyarakat menerbangkan layang-layang. Nah, layangan ini jika putus tentu bisa mengganggu konektivitas listrik. Kami sudah koordinasikan kepada semua pihak untuk tidak melakukan itu,” kata Made Indra, dikutip pada Senin (9/10/2023).

”Kita sudah surati dan kita imbau untuk selama periode KTT AIS Forum tidak ada aktivitas menaikkan layangan. Sehingga potensi gangguan jaringan listrik bisa kita perkecil,” tegasnya.

Selain melarang main layangan, Pemprov Bali juga meminta kepada Kepala Daerah melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan pemangkasan dahan pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik secara berkala. Ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan gangguan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669//layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153758//layangan-YWVj_large.jpg
21 Penerbangan di Bandara Soetta Batal Akibat Layang-Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/338/3098295//pemulung_meninggal_usai_kesetrum_listrik_diduga_hendak_mencuri_kabel-JVfQ_large.jpg
Miris! Pemulung di Tangerang Meninggal Kesetrum Diduga Hendak Mencuri
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement