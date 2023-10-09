Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Yandex Ada di Buku Pelajaran Informatika SMP, Ini Kata Warganet

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:44 WIB
Yandex Ada di Buku Pelajaran Informatika SMP, Ini Kata Warganet
Yandex (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu mesin pencarian asal Rusia, Yandex masuk dalam buku pelajaran Informatika untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas VII. Hal itu lantas memancing komentar dari warganet.

Dalam buku cetakan Kemendikbudristek tahun 2021 itu, membahas Yandex pada materi Peramban dan Mesin Pencarian. Tertulis di halaman 50 jika Yandex menjadi salah satu mesin pencarian terkenal seperti Google, Bing, dan Baidu. Dijelaskan pula bahwa search engine memiliki kemampuan terbaik di konteks yang berbeda.

Namun seorang pengguna TikTok tampak keberatan dengan hal tersebut. Lewat akun @ndaavnd pemiliki akun mempertanyakan isi buku tersebut.

"Buku paket sekarang kok gini ya?" tulis pemiliki akun dalam unggahan video buku pelajaran tersebut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
