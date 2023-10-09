Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ferrari 458 Italia Ringsek, Siap-siap Biaya Perbaikannya Bikin Nangis!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:02 WIB
Ferrari 458 Italia Ringsek, Siap-siap Biaya Perbaikannya Bikin Nangis!
Ferrari 458 Italia yang alami kecelakaan. (doc. ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Selain kecelakaanya yang bikin heboh, rupanya biaya perbaikan dari Ferrari 458 Italia yang ringsek usai menabrak lima kendaraan lain di dekat Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/10/2023) kemarin, juga tidak kalah bikin geleng kepala.

Seperti diketahui, pihak kepolisian baru saja menetapkan pengemudi mobil sport dari Italia itu sebagai tersangka. Otomatis mobil tersebut bakal ditahan sementara waktu untuk keperluan persidangan.

Bahkan kalau pun nantinya mobil eksotis itu dikembalikan, pengemudi Ferrari 458 Italia itu bakal dipastikan akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk biaya perbaikan.

Pasalnya asuransi tidak akan mau menanggung biaya perbaikan karena kerusakan terjadi akibat kelalaian pemilik mobil. Apalagi kelalaian tersebut sampai berurusan dengan polisi.

"Saya pikir asuransi tidak akan mau menanggung biaya perbaikan karena memang sudah jadi berita juga. Pasti ada klausul di asuransi kalau terjadi kelalaian biaya perbaikan tidak akan ditanggung oleh pihak asuransi," kata Nandi Wirawan, pemilik bengkel body repair khusus mobil mewah, Exotic Auto Repair kepada MNC Portal Indonesia, Senin (9/10/2023) ini.

Hanya saja, Nandi tidak bisa menghitung berapa biaya yang bakal dikeluarkan oleh pemilik Ferrari 458 Italia tersebut. Pasalnya biaya perbaikan mobil sport seperti Ferrari akan sangat jauh berbeda dengan mobil yang ada pada umumnya.

"Yang pasti akan sangat mahal perbaikannya," jelas Nandi.

Untuk gambaran saja, kondisi Ferrari 458 Italia yang menabrak lima kendaraan tersebut mengalami rusak parah. Bagian depan mobil ringsek total. Sampai-sampai hidung mobil mencuat ke atas.

Halaman:
1 2
      
