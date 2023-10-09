Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Mobil Dinas Suzuki Grand Vitara Hantam Tiang Lampu, Kok Kondisinya Masih Mulus?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |13:10 WIB
Viral! Mobil Dinas Suzuki Grand Vitara Hantam Tiang Lampu, <i>Kok</i> Kondisinya Masih Mulus?
Mobil dinas Suzuki Grand Vitara kecelakaan tabrak tiang lampu. (Doc. X: txtdrjkt)
A
A
A

JAKARTA – Jagat maya dibuat heboh dengan video yang memperlihatkan mobil dinas polisi, Suzuki Grand Vitara yang diduga menabrak tiang lampu jalan hingga roboh.

Peristiwa yang diketahui terjadi di bypass Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan itu, berdasarkan unggah akun @txtdrjkt di X, mobil SUV ini sampai tersangkut di atas separator pemisah jalan.

 BACA JUGA:

Melihat hal itu netizen malah mempertanyakan kondisi mobil yang sepenuhnya masih utuh, alias tidak ada penyok sedikit pun.

Bahkan, bentuk bagian depan Grand Vitara masih sama seperti aslinya tanpa menunjukkan kerusakan berarti.

Padahal, dalam video yang direkam oleh pengguna jalan lainnya terlihat tiang lampu yang sudah roboh menghalangi satu lajur. Ada indikasi kuat mobil dinas polisi tersebut menghantam tiang lampu berwarna putih itu.

Suzuki Grand Vitara modil dinas yang alami kecelakaan

Diketahui, mobi Suzuki Grand Vitara ini merupakan generasi ketiga yang masuk ke Indonesia pada 2006 silam.

 BACA JUGA:

Meski menggunakan nama Vitara, tapi model ini sudah tak lagi memakai penggerak roda 4x4, melainkan 4x2.

Melansir laman Suzuki Mobil, Grand Vitara 2.0 dilengkapi dengan fitur keselamatan struktur kerangka TECT (Total Effective Control Technology) bodi, yaitu fitur kemanan yang berfungsi mengalihkan energi benturan.

Teknologi ini secara progresif meningkatkan keamanan saat terjadi tabrakan, serta dilengkapi Side Impact Beam terpadu sehingga aman saat terjadi benturan. Diyakini, teknologi ini yang membuat bodi mobil tak penyok saat menabrak tiang lampu jalan.

