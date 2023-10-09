New Wuling Almaz RS Resmi Meluncur, Model Lama Tersedia dengan Harga Khusus

JAKARTA – New Wuling Almaz RS resmi diluncurkan, pada Kamis (5/10/2023). Kendati begitu, model lama dari varian ini masih tetap tersedia dengan harga khusus.

Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan model lama Wuling Almaz masih tersedia. Pasalnya, hanya ada dua varian yang mendapat penyegaran, yaitu Wuling Almaz RS Hybrid dan Wuling Almaz RS 1.5T Pro.

BACA JUGA:

Sementara dua varian lainnya, seperti Wuling Almaz 1.5T EX dan 1.5T SE mengusung model lama. Hal ini juga yang membuat dua varian tersebut tidak mengalami kenaikan harga, bahkan dijual dengan harga khusus.