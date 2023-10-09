Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Review ASUS Vivobook 13 Slate OLED: Laptop Sekaligus Bioskop Berjalan, Kok Bisa?

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:30 WIB
Review ASUS Vivobook 13 Slate OLED: Laptop Sekaligus Bioskop Berjalan, Kok Bisa?
Vivobook 13 Slate OLED. (Foto: doc. Asus)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini laptop bukan sekadar perangkat untuk bekerja. Berkat perkembangan teknologi, laptop kini dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk menikmati hiburan. Desain laptop yang portabel dan memiliki layar lebih luas dari smartphone membuat sesi menikmati hiburan digital, seperti menonton konten dari layanan video streaming, menjadi lebih nyaman.

BACA JUGA:

Wisatawan Indonesia Hobi Manfaatkan Gadget untuk Berwisata, Apa Alasannya?

Sayangnya, sebagian besar laptop dirancang sebagai penunjang produktivitas sehingga tidak dilengkapi fitur penunjang hiburan seperti layar dan sistem audio yang berkualitas. Berbeda dengan laptop pada umumnya, Vivobook 13 Slate OLED (T3304) merupakan laptop yang dirancang sekaligus sebagai 'bioskop berjalan'. Bagaimana bisa? Mari kita bahas.

Layaknya Bioskop Berjalan


Vivobook 13 Slate OLED (T3304) merupakan laptop 2-in-1 yang tepat untuk para pecinta hiburan. Berkat dukungan layar ASUS Lumina OLED berukuran 13,3-inci yang dilengkapi teknologi Dolby Vision, Vivobook 13 Slate OLED (T3304) mampu menampilkan 1,07 miliar warna. Tidak hanya itu, pengalaman menikmati sajian hiburan digital juga semakin maksimal berkat penggunaan rasio layar 16:9 yang dirancang untuk menyajikan film sama seperti pada televisi dan layar bioskop.

Kualitas layar Vivobook 13 Slate OLED (T3304) tidak perlu diragukan ASUS Lumina OLED telah mengantongi sertifikasi PANTONE® Validated dengan color gamut DCI-P3 100%, serta sertifikasi DisplayHDR™ True Black 500 untuk memberikan kualitas visual yang lebih hidup. Layar ASUS Lumina OLED juga memiliki response time 0,2 ms dan dapat memberikan perlindungan terdahap kesehatan mata dari paparan radiasi sinar biru yang telah tersertifikasi oleh TÜV Rheinland.

      
