Perkiraan Harga iPhone 15 di Indonesia, Masih Tertarik?

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:14 WIB
Prediksi harga iPhone 15 di Indonesia (Foto: Reuters)
JAKARTA - Berikut estimasi harga iPhone 15 di Indonesia. Perilisan iPhone 15 pada September lalu pada dasarnya masih berlangsung hingga saat ini. Secara bertahap, Apple selaku perusahaan merk smartphone populer tersebut dilaporkan terus menambah daftar negara beserta jadwal perilisan dari produk terbarunya itu. Hal ini menjadikan estimasi harga iPhone 15 itu sendiri berbeda-beda di setiap negara, termasuk Indonesia.

Dilansir dari situs Apple Newsroom, Minggu (8/10/2023) diketahui iPhone 15 telah tersedia di lebih dari 40 negara sejak 22 September yang merupakan kelanjutan dari pembukaan pre order sebelumnya pada 15 September lalu.

Terbaru, sebanyak 20 negara tambahan lainnya dikabarkan akan menyusul dengan memulai penjualan pertama di negara mereka pada 29 September lalu. Sampai saat ini, 4 negara yang dikonfirmasi terdiri dari Makau, Malaysia, Turki dan Vietnam.

Sayangnya, nama Indonesia sendiri belum ada dalam daftar resmi 20 negara tambahan yang dimaksud. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan termasuk di dalamnya.

Tapi perkiraan akan segara masuknya iPhone 15 diperkuat lewat informasi yang beredar belum lama ini bahwa seri iPhone 15 telah didaftarkan di Indonesia. Total empat model dari seri terbaru iPhone tersebut telah tersedia di laman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik Kementerian Perindustrian. Didaftarkan oleh Apple Indonesia, tiap model yang terdaftar memiliki TKDN sebesar 35% .

Meskipun demikian, belum ada informasi resmi terkait jadwal perilisan beserta harga dari seri iPhone 15 ini di Indonesia. Terlebih lagi, Erajaya sebagai salah satu distributor resmi Apple di Indonesia belum memberikan bocoran apapun terkait hal tersebut.

Namun, jika melihat dari seri sebelumnya, iPhone 14 baru tersedia di Indonesia sebulan setelah pengumuman resmi Apple. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa perilisan iPhone 15 di Indonesia akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Maka dari itu, bagi Anda yang tertarik dengan seri ponsel terbaru Apple ini tentu harus bersiap-siap dengan harga yang akan dibanderol di Indonesia nantinya.

Sebagai informasi, Singapura yang menjadi bagian dari 40 negara pertama yang merilis iPhone 15 diketahui membanderol harga yang biasanya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari harga yang dipatok untuk seri iPhone 14 sebelumnya.

