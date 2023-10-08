Ahli Jelaskan Bahaya Sindrom Skibidi Toilet pada Anak-anak

JAKARTA - Tren dunia maya dan penggunaan gadget yang berlebihan kepada anak-anak memberikan sejumlah masalah baru. Salah satu yang sempat ramai adalah Sindrom Skibidi Toilet.

Ya, beberapa waktu lalu jagat maya diramaikan oleh sejumlah anak yang terkena sindrom Skibidi Toilet. Fenomena ini pun lahir dari serial animasi yang tayang di YouTube.

Animasi tersebut menceritakan tentang pasukan toilet yang ingin menguasai dunia. Namun cuplikan video animasi tersebut sering muncul di YouTube Shorts.

Nah, celakanya banyak anak-anak yang mengikuti animasi Skibidi Toilet. Mereka tampak berjongkok, menggerak-gerakan kepala dan mata ke kiri dan kanan sambil memainkan mulut mereka seperti di serial animasi dan disebut sebagai sindrom Skibidi Toilet.

Lantas apakah penyebab sindrom Skibidi Toilet? Dan apa bahayanya bagi anak-anak?

Menurut Insisiator Gerakan Gadget Sehat, Profesor Ridha Dharmajaya, sindrom itu terjadi karena sang anak biasanya sudah meonton video animasi tersebut.

"Kalau sampai mereka meniru gerakannya, meniru apa yang dilihat pada animasi tersebut. Maka anak-anak kita sudah menontonnya durasi yang cukup lama." jelas Ridha Dharmajaya dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (8/10/2023).