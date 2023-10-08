Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tips Agar Kualitas Video Reels di Instagram Tidak Pecah

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:38 WIB
Tips Agar Kualitas Video Reels di Instagram Tidak Pecah
Cara agar kualitas video Instagram Reels tidak pecah (Foto: Istimewa)




JAKARTA - Reels menjadi salah satu fitur unggulan di Instagram. Setelah diluncurkan pada tahun 2020 lalu, Reels seolah menjadi pesaing utama TikTok sampai saat ini.

Namun demikian, tidak sedikit dari pengguna Instagram yang belum mengetahui cara membuat kualitas video Reels mereka tetap jernih dan tidak pecah saat diunggah.

Seperti diketahui, kualitas Reels memang otomatis dikompresi oleh Instagram untuk menghemat penggunaan data internet.

Lalu bagaimana cara untuk memastikan kualitas video Reel Anda tetap baik? Berikut ulasan lengkapnya:

1. Pastikan resolusi video tinggi, idealnya 4K;

Halaman:
1 2
      






