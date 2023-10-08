8 Orang Terkaya di Dunia pada Bidang Teknologi, Nomor 1 Mau ke Indonesia

JAKARTA – Teknologi menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di era digital. Tentunya hal ini tidak lepas dari besarnya kebutuhan masyarakat akan teknologi untuk menunjang aktivitas kehidupan mereka saat ini.

Pertumbuhan teknologi semakin pesat di era digital seperti sekarang. Tidak dipungkiri, banyak perusahaan teknologi yang meraup keuntungan besar dari hal tersebut. Sederet miliarder pun lahir dan mereka mayoritas pendiri dan pemilik perusahaan teknologi ternama di dunia. Bahkan, kekayaan mereka bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

Lantas, siapa saja delapan orang terkaya di dunia pada bidang teknologi? Simak ulasan berikut ini.

8. Steve Ballmer





Ballmer menjalankan Microsoft sebagai CEO dari tahun 2000 hingga 2014. Dia bergabung dengan Microsoft sebagai karyawan nomor 30 pada tahun 1980 setelah keluar dari program MBA di Universitas Stanford. Pada tahun ketika Ballmer pensiun dari Microsoft, dia membeli tim Los Angeles Clippers seharga 2 miliar dolar AS -rekor tertinggi untuk tim NBA pada saat itu.

Sebelum menjadi CEO, Ballmer memegang sejumlah posisi penting di Microsoft, termasuk departemen operasi, pengembangan sistem operasi, serta penjualan dan dukungan. Ballmer juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif, Penjualan dan Dukungan, dan Presiden Microsoft. Kekayaannya mencapai 97,1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.516,3 triliun.

7. Sergey Brin





Pria kelahiran Moskow ini mendirikan Google bersama Larry Page pada tahun 1998 setelah keduanya bertemu di Universitas Stanford saat menempuh pendidikan tingkat lanjut di bidang ilmu komputer. Kemudian Sergey Brin mengundurkan diri sebagai presiden Alphabet, perusahaan induk Google, pada bulan Desember 2019. Kendati demikian, dia tetap menjadi pemegang saham pengendali dan anggota dewan.

Sergey Brin juga ikut andil dalam pendirian 23andMe. Perusahaan di Sunnyvale, California, Amerika Serikat tersebut bergerak di genomika pribadi dan bioteknologi. Kini kekayaannya mencapai sebesar 105,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.640 triliun.

6. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg mendirikan Facebook, yang kini bernama Meta Platforms, saat dirinya masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard pada tahun 2004. Facebook telah berkembang menjadi jejaring sosial terbesar di dunia, dengan 3 miliar pengguna. Perusahaan ini juga memiliki Instagram dan WhatsApp.

Zuckerberg, CEO Meta, membawa perusahaan ini ke publik pada tahun 2012 dan masih memiliki sekitar 13% saham. Saat ini, kekayaannya mencapai 106 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.656 triliun.

5. Bill Gates

Gates membangun perusahaan perangkat lunak Microsoft bersama teman SMA-nya, Paul Allen, pada tahun 1975, dan menciptakan salah satu program perangkat lunak pertama yang tersedia untuk industri komputer pribadi yang baru berkembang. Dia menjadi CEO perusahaan selama 25 tahun dan tetap menjabat sebagai ketua hingga tahun 2014. Kini, kekayaannya menyentuh 108 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.687 triliun.