Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

8 Orang Terkaya di Dunia pada Bidang Teknologi, Nomor 1 Mau ke Indonesia

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |18:10 WIB
8 Orang Terkaya di Dunia pada Bidang Teknologi, Nomor 1 Mau ke Indonesia
Elon Musk (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Teknologi menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di era digital. Tentunya hal ini tidak lepas dari besarnya kebutuhan masyarakat akan teknologi untuk menunjang aktivitas kehidupan mereka saat ini.

Pertumbuhan teknologi semakin pesat di era digital seperti sekarang. Tidak dipungkiri, banyak perusahaan teknologi yang meraup keuntungan besar dari hal tersebut. Sederet miliarder pun lahir dan mereka mayoritas pendiri dan pemilik perusahaan teknologi ternama di dunia. Bahkan, kekayaan mereka bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

Lantas, siapa saja delapan orang terkaya di dunia pada bidang teknologi? Simak ulasan berikut ini. 

8. Steve Ballmer


Ballmer menjalankan Microsoft sebagai CEO dari tahun 2000 hingga 2014. Dia bergabung dengan Microsoft sebagai karyawan nomor 30 pada tahun 1980 setelah keluar dari program MBA di Universitas Stanford. Pada tahun ketika Ballmer pensiun dari Microsoft, dia membeli tim Los Angeles Clippers seharga 2 miliar dolar AS -rekor tertinggi untuk tim NBA pada saat itu. 

Sebelum menjadi CEO, Ballmer memegang sejumlah posisi penting di Microsoft, termasuk departemen operasi, pengembangan sistem operasi, serta penjualan dan dukungan. Ballmer juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif, Penjualan dan Dukungan, dan Presiden Microsoft. Kekayaannya mencapai 97,1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.516,3 triliun. 

7. Sergey Brin


Pria kelahiran Moskow ini mendirikan Google bersama Larry Page pada tahun 1998 setelah keduanya bertemu di Universitas Stanford saat menempuh pendidikan tingkat lanjut di bidang ilmu komputer. Kemudian Sergey Brin mengundurkan diri sebagai presiden Alphabet, perusahaan induk Google, pada bulan Desember 2019. Kendati demikian, dia tetap menjadi pemegang saham pengendali dan anggota dewan. 

Sergey Brin juga ikut andil dalam pendirian 23andMe. Perusahaan di Sunnyvale, California, Amerika Serikat tersebut bergerak di genomika pribadi dan bioteknologi. Kini kekayaannya mencapai sebesar 105,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.640 triliun. 

6. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg mendirikan Facebook, yang kini bernama Meta Platforms, saat dirinya masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard pada tahun 2004. Facebook telah berkembang menjadi jejaring sosial terbesar di dunia, dengan 3 miliar pengguna. Perusahaan ini juga memiliki Instagram dan WhatsApp.

Zuckerberg, CEO Meta, membawa perusahaan ini ke publik pada tahun 2012 dan masih memiliki sekitar 13% saham. Saat ini, kekayaannya mencapai 106 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.656 triliun. 

5. Bill Gates

Gates membangun perusahaan perangkat lunak Microsoft bersama teman SMA-nya, Paul Allen, pada tahun 1975, dan menciptakan salah satu program perangkat lunak pertama yang tersedia untuk industri komputer pribadi yang baru berkembang. Dia menjadi CEO perusahaan selama 25 tahun dan tetap menjabat sebagai ketua hingga tahun 2014. Kini, kekayaannya menyentuh 108 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.687 triliun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/54/2902964/perbandingan-untung-perusahaan-minyak-vs-perusahaan-raksasa-teknologi-ai-bikin-cuan-B0APWQjkPD.jpg
Perbandingan Untung Perusahaan Minyak Vs Perusahaan Raksasa Teknologi, AI Bikin Cuan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/54/2845349/desainer-grafis-hingga-virtual-assistant-ini-5-profesi-paling-diburu-perusahaan-asing-JIFG5dHclQ.jpg
Desainer Grafis hingga Virtual Assistant, Ini 5 Profesi Paling Diburu Perusahaan Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/54/2819914/top-3-perusahaan-teknologi-yang-paling-banyak-pecat-karyawannya-61O9wdRcJO.jpg
Top 3 Perusahaan Teknologi yang Paling Banyak Pecat Karyawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/22/54/2769653/g2-academy-ingin-cetak-talenta-talenta-digital-di-indonesia-jEcapmrMW1.jpeg
G2 Academy Ingin Cetak Talenta-Talenta Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/02/54/2464843/hactiv8-bantu-mencetak-programer-teknologi-yang-dibutuhkan-indonesia-khLKYbzKke.jpg
Hactiv8 Bantu Mencetak Programer Teknologi yang Dibutuhkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/28/54/2447213/mengejutkan-peluncuran-truk-elektrik-tesla-cybertruck-ditunda-cCYfyZLLyI.jpg
Mengejutkan, Peluncuran Truk Elektrik Tesla Cybertruck Ditunda
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement