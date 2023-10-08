Saingi Starlink, Amazon Luncurkan Satelit Internet Kuiper

FLORIDA - Amazon meluncurkan sepasang satelit uji coba pertama mereka yang diberi nama Project Kuiper. Peluncuran satelit internet itu berlangsung di Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Serikat pada Jumat (6/10/2023) waktu setempat.

Peluncuran ini sekaligus menjadi langkah Amazon untuk bersaing dengan layanan internet berbasis satelit, Starlink, yang merupakan anak perusahaan dari SpaceX milik Elon Musk.

Dikutip dari Reuters, Minggu (8/10/2023), Project Kuiper merupakan misi luar angkasa Amazon utnuk memperkuat layanan mereka sebagai salah satu raksasa e-commerce terbesar di dunia.

Nantinya mereka mereka menargetkan akan melepas 3.236 satelit tambahan di orbit Bumi dalam beberapa tahun ke depan. Jika berjalan lancar, Amazon juga akan mulai menawarkan layanan internet secara global seperti halnya Starlink yang telah menargetkan meluncurkan 5.000 satelit.

Akan tetapi upaya Amazon tidak serta merta lurus-lurus saja. Mereka sebelumnya harus susah payah mendapatlkan izin dari FCC (Federal Communications Commission) sebelum benar-benar meluncurkan satelit prototipe tersebut.