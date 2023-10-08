Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Kembangkan Fitur Close Friends dalam Daftar Grup, Ini Manfaatnya!

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |08:48 WIB
Instagram Kembangkan Fitur <i>Close Friends</i> dalam Daftar Grup, Ini Manfaatnya!
Instagram (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Instagram Stories memperkenalkan fitur Close Friends pada tahun 2018 lalu, kini mereka dikabarkan akan meng-upgrade fitur tersebut dengan banyak daftar grup sehingga membuat pengguna lebih fleksibel dalam membagikan stories mereka.

Diketahui bahwa Instagram Stories hanya memiliki dua pilihan opsi, yaitu semua orang dan close friends. Sedangkan dengan fitur baru ini, pengguna bisa membagikannya ke grup yang lebih kecil.

Dilansir dari situs Engadget, Minggu (8/10/2023), Bos Instagram, Adam Mosseri, mengungkapkan bahwa aplikasi media sosial ini telah mulai menguji kemampuan untuk membagikan Stories ke beberapa pengguna tertentu.

"Peringatan tes baru. Hari ini, kami mulai menguji kemampuan untuk berbagi stories Anda ke beberapa daftar [grup] pengguna," tulis Adam Mosseri dalam saluran broadcastnya di Instagram, Jumat (6/10/2023).

Mirip dengan Close Friends, pengguna dapat menambahkan teman tertentu ke dalam daftar dan membagikan Stories hanya kepada kelompok orang tersebut. Ini memberi pengguna sedikit privasi di jejaring sosial, terutama jika Anda memiliki profil publik.

Pengguna nantinya memiiki opsi untuk mengelola dan mengatur beberapa daftar grup sehingga pengguna tidak perlu repot-repot menambahkan orang ke daftar Close Friends. Fitur ini juga berguna untuk informasi yang relevan dengan berbagai grup atau kelompok tertentu di Instagram. 

"Hal ini memungkinkan Anda untuk membagikan cerita ke kelompok yang lebih kecil dan memberikan Anda kontrol lebih besar terhadap siapa saja yang dapat melihat cerita Anda," kata Mosseri.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement