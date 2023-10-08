Instagram Kembangkan Fitur Close Friends dalam Daftar Grup, Ini Manfaatnya!

JAKARTA – Instagram Stories memperkenalkan fitur Close Friends pada tahun 2018 lalu, kini mereka dikabarkan akan meng-upgrade fitur tersebut dengan banyak daftar grup sehingga membuat pengguna lebih fleksibel dalam membagikan stories mereka.

Diketahui bahwa Instagram Stories hanya memiliki dua pilihan opsi, yaitu semua orang dan close friends. Sedangkan dengan fitur baru ini, pengguna bisa membagikannya ke grup yang lebih kecil.

Dilansir dari situs Engadget, Minggu (8/10/2023), Bos Instagram, Adam Mosseri, mengungkapkan bahwa aplikasi media sosial ini telah mulai menguji kemampuan untuk membagikan Stories ke beberapa pengguna tertentu.

"Peringatan tes baru. Hari ini, kami mulai menguji kemampuan untuk berbagi stories Anda ke beberapa daftar [grup] pengguna," tulis Adam Mosseri dalam saluran broadcastnya di Instagram, Jumat (6/10/2023).

Mirip dengan Close Friends, pengguna dapat menambahkan teman tertentu ke dalam daftar dan membagikan Stories hanya kepada kelompok orang tersebut. Ini memberi pengguna sedikit privasi di jejaring sosial, terutama jika Anda memiliki profil publik.

Pengguna nantinya memiiki opsi untuk mengelola dan mengatur beberapa daftar grup sehingga pengguna tidak perlu repot-repot menambahkan orang ke daftar Close Friends. Fitur ini juga berguna untuk informasi yang relevan dengan berbagai grup atau kelompok tertentu di Instagram.

"Hal ini memungkinkan Anda untuk membagikan cerita ke kelompok yang lebih kecil dan memberikan Anda kontrol lebih besar terhadap siapa saja yang dapat melihat cerita Anda," kata Mosseri.