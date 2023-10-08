Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Beberkan Kenapa Bisa Jual Harga Mobil Lebih Murah dari Pesaingnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:53 WIB
Wuling Beberkan Kenapa Bisa Jual Harga Mobil Lebih Murah dari Pesaingnya
Mobil Wuling (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Produsen asal China membuat industri otomotif di seluruh dunia berubah dengan permainan harga yang mereka terapkan. Pasalnya, mereka berani memberikan harga yang sangat terjangkau dibandingkan brand lain dalam kelas yang sama.

Sebelumnya, Vice President PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengatakan bahwa pemain lama di Indonesia mengambil untung terlalu besar. Dia menegaskan bahwa dengan harga yang ditetapkan oleh Chery pada setiap produknya, perusahaan sudah cukup untung.

Menanggapi fenomena tersebut, Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan bahwa setiap perusahaan memiliki strategi sendiri. Soal harga, ia mengatakan bahwa itu akan ditentukan dari mana brand tersebut berasal.

“Masing-masing brand itu kan ada negara asal. Tapi sebenarnya bukan hanya tergantung negara asal, masing-masing brand punya strategi sendiri-sendiri. Apakah brand A dari negara A, brand B dari negara B, rasanya itu akan yang memutuskan,” kata Dian kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Wuling juga menawarkan produk mereka dengan harga di bawah rival mereka pada segmen yang sama. Mengenai hal tersebut, Dian memberikan sedikit bocoran mengapa bisa memberikan banderol yang murah.

“Inovasi. Kalau kita bicara inovasi bukan cuma dari sisi teknologi, tapi juga efisien dalam proses produksinya. Jelas secara garis besar inovasi, inovasi selain teknologi, kita bicarakan Almaz sejak pertama kali launching sudah game changer,” ujar Dian.

Halaman:
1 2
      
