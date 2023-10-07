Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

2 Cara Nonton Semua Video di Yandex Tanpa VPN

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:09 WIB
2 Cara Nonton Semua Video di Yandex Tanpa VPN
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

ADA dua cara nonton semua video di Yandex tanpa VPN bisa Anda coba. Dengan akan langkah ini membantu membuka konten video dari berbagai sumber bahkan untuk konten terblokir sekalipun.

Yandex, mesin pencari asal Rusia, memang tidak memiliki sistem pemblokiran ketat. Pengguna dapat dengan bebas mencari konten viral sesuka hati.

Berikut ini 2 cara nonton semua video di Yandex tanpa VPN:

1. Gunakan Laman Browse

Cara mudah pertama menonton semua video di Yandex tanpa VPN yaitu dengan mengakses laman browser. Berikut cara dan langkah-langkah yang bisa diikuti:

Pergi dan buka laman browser, lalu masuk ke situs resmi Yandex.com

Harap klik kolom pencarian serta bisa tuliskan kata kunci video yang ingin disaksikan

Jika sudah maka ada muncul pilihan video akan muncul, silahkan pilih yang menarik

Jika sudah, lalu bisa lanjutkan dengan klik video tersebut

Video bisa kamu tonton dengan puas tanpa VPN

