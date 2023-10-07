Cara Mengatasi Masalah Yandex Muncul "Safe Search Mode Enabled"

JAKARTA- Ternyata inilah salah satu cara mengatasi masalah Yandex munculnya "Safe search mode enabled" saat digunakan.

Kondisi seperti ini tentu sangat mengganggu ketika menggunakan Yandex untuk bekerja atau belajar. Alhasil proses pencarian pun jadi terbatas.

Sehingga tidak sedikit yang ingin mengetahui tips dan trik mengatasi notifikasi safe search mode enabled di yandex ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023), safe search mode enabled adalah istilah yang menunjukkan bahwa mode pencarian aman telah diaktifkan pada mesin pencari Yandex.

Mode ini akan menyeleksi hasil pencarian, agar konten yang tidak sesuai dengan pedoman keamanan atau etika tidak muncul dan mengganggu proses searching pengguna.

Khususnya konten yang dianggap tidak pantas, berbahaya, atau untuk usia dewasa. Hal ini untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konten tidak sesuai umurnya.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi Safe Search Mode yang diaktifkan di Yandex.

1. Nonaktifkan Safe Search di Homepage Google Chrome