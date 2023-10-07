Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi Masalah Yandex Muncul "Safe Search Mode Enabled"

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |10:14 WIB
Cara Mengatasi Masalah Yandex Muncul
Ilustrasi untuk mengatasi masalah pada mesin pencarian Yandex (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Ternyata inilah salah satu cara mengatasi masalah Yandex munculnya "Safe search mode enabled" saat digunakan.

Kondisi seperti ini tentu sangat mengganggu ketika menggunakan Yandex untuk bekerja atau belajar. Alhasil proses pencarian pun jadi terbatas.

Sehingga tidak sedikit yang ingin mengetahui tips dan trik mengatasi notifikasi safe search mode enabled di yandex ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023), safe search mode enabled adalah istilah yang menunjukkan bahwa mode pencarian aman telah diaktifkan pada mesin pencari Yandex.

Mode ini akan menyeleksi hasil pencarian, agar konten yang tidak sesuai dengan pedoman keamanan atau etika tidak muncul dan mengganggu proses searching pengguna.

Khususnya konten yang dianggap tidak pantas, berbahaya, atau untuk usia dewasa. Hal ini untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konten tidak sesuai umurnya.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi Safe Search Mode yang diaktifkan di Yandex.

1. Nonaktifkan Safe Search di Homepage Google Chrome

  • Buka browser Google Chrome dan kunjungi situs web Yandex.
  • Ketika berada di halaman pencarian atau homepage Google Chrome, klik Tiga Garis horizontal yang biasanya terletak di bagian pojok kiri atas layar.
  • Setelah mengkliknya, disini akan termuat beberapa opsi. Cari opsi SafeSearch, lalu klik pada opsi tersebut.
  • Terakhir, ubah opsi SafeSearch yang sebelumnya di Filter menjadi tidak aktif. Dengan cara tandai bagian “Nonaktif”.

