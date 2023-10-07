Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Beli dan Harga Tiket IMOS+, Simak Langkahnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:00 WIB
Cara Beli dan Harga Tiket IMOS+, Simak Langkahnya
Ilustrasi motor modifikasi. (Doc. Instagram: IMOS)
A
A
A

 

JAKARTA - Pameran nasional Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023 segera digelar di Hall 10 ICE BSD, Tangerang, pada 25-29 Oktober mendatang.

IMOS+ merupakan pameran kendaraan roda dua yang siap menjakan pecinta kendaraan roda dua.

Dalam pameran IMOS+ ini menampilkan produk-produk kendaraan roda dua dari berbagai merek sepeda motor seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, ALVA, Charged EV, Dhelvic, Gova EV, Ion Mobility, Kool EV, Polytron, Royal Enfield, Savart EV, Scomadi, Selis, dan U-Winfly.

Adapun berbagai produk pendukung sepeda motor seperti ban, spareparts, pelumas mesin, helm dan apparel, dan berbagai peralatan berkendara pendukung lainnya.

Tidak hanya melihat-lihat pameran, para pengunjung yang datang juga bisa untuk melakukan test ride di tempat yang luas, nyaman, dan aman.

Bagi pengunjung yang sudah siap untuk datang ke IMOS+, bisa langsung mendapatkan tiket secara online maupun offline.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan pre-sale tiket, harga masuk IMOS+ weekdays (Rabu-Jumat) sebesar Rp12.500, dan weekends (Sabtu-Minggu) hanya Rp20.000, terpantau sudah ludes terjual.

"Terima kasih buat para #riders yang sudah membeli tiket IMOS! Buat yang belom kebagian, nggak perlu khawatir, karena tiket online IMOS 2023 akan kembali dibuka mulai tanggal 18 Oktober 2023. So, pantengin terus Instagram IMOS," tulis pihak IMOS, dikutip dari Instagramnya, Sabtu (7/10/2203).

Bagi yang penasaran, berikut rincian informasi terkait harga dan cara membeli tiket Pameran IMOS+ di ICE BSD.

Harga Tiket Weekdays Rabu - Kamis 

  • Jam : 10.00 – 21.00 WIB
  • Online Channel : IDR 25.000 / orang / kunjungan
  • OTS (On-The-Spot) : IDR 40.000 / orang / kunjungan

Harga Tiket Weekend Jumat-Minggu

  • Jam : 10.00 – 21.00 WIB
  • Online Channel : IDR 35.000 / orang / kunjungan
  • OTS (On-The-Spot) : IDR 50.000 / orang / kunjungan

Halaman:
1 2
      
