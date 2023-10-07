Tilang Emisi Bakal Diterapkan Lagi di Jakarta, Cek Lokasi Bengkel Uji Emisi

JAKARTA – Tilang emisi akan kembali dilakukan sebagai upaya memperkecil peredaran kendaraan dengan gas buang emisi tinggi.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara, Ani Ruspitawati, mengatakan tilang uji emisi kendaraan bakal diterapkan lagi pada November 2023.

Oleh sebab itu, para pemilik kendaraan harus memastikan telah lolos uji emisi apabila ingin melintas di wilayah DKI Jakarta.

“Kami terus mengajak masyarakat agar melaksanakan uji emisi bagi setiap kendaraan pribadinya. Karena, setelah dilakukan koordinasi dengan Dirlantas, tilang uji emisi akan dimulai pada 1 November 2023,” kata Ani Ruspitawati dalam keterangan resmi.

Saat ini, terdapat 338 bengkel uji emisi untuk kendaraan roda empat dengan jumlah teknisi sebanyak 943 orang. Sedangkan untuk kendaraan roda dua ada 114 bengkel dengan jumlah teknisi 195 orang yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

“Pemprov DKI telah menambahkan beberapa lokasi uji emisi secara gratis di 45 lokasi dan akan ditambah 12 titik lokasi baru bagi kendaraan usia di atas 3 tahun. Pemprov DKI fokus pada perluasan akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi,” ujar Ani.

Bagi pemilik kendaraan yang ingin melakukan uji emisi, bisa melihat bengkel terdekat melalui aplikasi JAKI atau mengakses tautan ujiemisi.jakarta.go.id. Nantinya, akan diinformasikan lokasi uji emisi, tak terkecuali yang gratis.

Berdasarkan penelusuran melalui tautan tersebut, berikut beberapa lokasi bengkel uji emisi di Jakarta untuk kendaraan roda empat dan roda dua:

