Pilih 15 Mobil Bekas Harga Rp80 Jutaan

Ilustrasi untuk daftar pilihan mobil bekas harga Rp80 jutaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA- Mari melongok ke 15 mobil bekas harga Rp80 jutaan buat jadi pilihan masyarakat dengan situasi bujet yang terbatas.

Meskipun harga terjangkau, hanya sekitar Rp80 jutaan, namun dari sisi kualitasnya produk ini masih layak diperhitungkan.

Mobil dengan harga Rp80 jutaan ini diyakini sudah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat yang kerap kali membeli dengan penuh pertimbangan.

Patut diketahui terdapat keuntungan membeli mobil bekas selain harga terjangkau. Salah satunya adalah penyusutan nilai harga (depresiasi) yang lebih rendah dibandingkan membeli mobil baru.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023), berikut adalah daftar 15 mobil bekas harga Rp80 jutaan.

1 Nissan March

Pilihan pertama adalah Nissan March yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2010 lalu.

Harga model pertamanya masuk dalam rentang harga Rp80 jutaan bahkan juga berada di bawahnya.

Mobil ini memiliki kapasitas bangku 5-seater dengan dimensi yang mungil. Menjadikannya cocok untuk digunakan sebagai mobil sehari-hari di dalam kota.

2. Mazda2 2009-2011

Masuk ke Indonesia tahun 2009 lewat agen pemegang merek PT Mazda Motor Indonesia. Tersedia dalam dua tipe yaitu S dan R. Masing-masing tipe tersedia dalam pilihan transmisi manual atau otomatis.

Pada awal beredar, harga yang ditawarkan mulai dari Rp175 juta sampai Rp200 juta. Tapi kini Anda bisa mendapatkannya di pasar mobil bekas dengan angka Rp80 jutaan.

Mazda2 hadir sebagai hatchback dengan tampilan yang terlihat sporty. Mobil ini pun dilengkapi sejumlah fitur keselamatan modern.

3. Suzuki Splash 2010-2012

Mobil satu ini disebut sebagai mini Multi Purpose Vehicle (MPV). Karena meskipun mungil namun memiliki kabin yang cukup lega dan nyaman.

Fiturnya bisa dibilang biasa saja tapi cukup unik. Salah satunya adalah posisi tachometer terpasang di luar instrument cluster atau lebih tepatnya di atas dasboard. Jadi mirip mobil-mobil yang digunakan untuk balapan.

Suzuki Splash pertama kali diperkenalkan tahun 2006. Di pasar global, Suzuki Splash hadir dalam dua varian kapasitas mesin. Namun, yang dipasarkan di Tanah Air hanya mobil bermesin 1.200 cc.

Suzuki membekali kendaraan ini dengan mesin tipe K12M yang memiliki akselerasi responsif serta pembakaran efisien. Kini dengan bujet Rp80an juta, masyarakat bisa mendapatkan Suzuki Splash keluaran tahun 2013.

4 Daihatsu Terios 2006-2008

Pilihan selanjutnya adalah SUV yang cukup populer di Indonesia yakni Daihatsu Terios. Kapasitas 7 bangku penumpang yang dimilikinya membuat Terios kerap dipilih sebagai kendaraan keluarga.

Selain itu tampangnya juga mencerminkan kesan yang tangguh. Hal itu terlihat dari desain body yang sedikit kotak dan posisi ban cadangan di pintu belakang. Mobil ini pertama kali hadir di Indonesia tahun 2006 sebagai penerus Taruna.

5. Toyota Rush 2006-2008

Pilihan selanjutnya adalah saudara kembar dari Daihatsu Terios, yakni Toyota Rush. Pada saat baru diluncurkan mobil ini memiliki varian G dan S.

Hanya varian S yang tersedia dalam pilihan transmisi otomatis 4 kecepatan dan manual 5 kecepatan. Sementara itu varian G hanya kebagian transmisi manualnya saja.

Kapasitas bangku 7 penumpang membuat mobil ini sangat diminati di pasaran. Anda bisa memiliki model dari awal-awal tahun kemunculannya dengan harga Rp80 jutaan di pasar mobil bekas.

6. Ford Fiesta

Ford Fiesta adalah kendaraan yang nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Sayangnya, APM Ford menghentikan pemasaran Ford Fiesta di Indonesia pada 2016 silam.

Kini versi bekasnya masuk dalam kategori mobil Rp80 jutaan untuk keluaran tahun 2012. Mobil berkapasitas 5 orang ini cukup mumpuni untuk menunjang mobilitas di kawasan perkotaan.