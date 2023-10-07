Simak 25 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta

Ilustrasi untuk daftar pilihan mobil bekas harga di bawah Rp50 juta (Foto: Freepik)

JAKARTA - Harga mobil bekas di bawah Rp50 juta sangat menarik untuk diulas. Sebab ada banyak pilihan mobil menarik dari berbagai tipe dan model yang patut diperhitungkan untuk dibeli.

Mulai dari MPV, Hatchback, SUV hingga sedan semua tersedia dengan budget Rp50 jutaan. Lantas deretan mobil apa saja yang bisa kamu beli dengan harga tersebut?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (7/10/2023), terkait 25 mobil bekas di bawah Rp50 juta.

25 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta

1. KIA Carens

Mobil pertama yang dijual di bawah harga Rp50 juta yakni KIA Carens. Mobil satu ini menarik untuk dimiliki karena memiliki konfigurasi jok 3 baris dengan desain yang unik dan nyaman. Tidak hanya itu saja, KIA Carens tergolong mobil yang irit dipakai dirute kombinasi kota Jabodetabek. Akan tetai jika ingin meminangnya pastikan memilih unit yang tepat supaya tidak banyak jajan dan perbaikan. Untuk harganya sendiri KIA Carens mematok harga pasaran mulai dari Rp35 juta- Rp50 jutaan .

2. Mitsubishi Kuda

Mobil bekas kedua yang bisa pilihan yaitu ada Mitsubishi Kuda. Kendaraan roda empat satu ini sangat populer di era kemunculannya tahun 2000an. Sebab body yang gagah serta ruang kabin yang luas dan nyaman membuat mobil ini laris dibeli.

Mitsubishi Kuda memiliki 3 varian mesin yang masuk di Indonesia yaitu 1.6 liter, 2.0 liter dan 2,5 liter diesel. Jika kamu ingin memilih mobil yang hemat bahan bakar maka beli Mitsubishi Kuda dengan varian 2.5 liter diesel

3. Datsun Go+Panca

Dengan budget di bawah Rp50 juta, masyarakat bisa membeli mobil LCGC Datsun Go Pancas sebagai mobil keluarga. Hal itu dikarenakan bahwa mobil tersebut murah dan bandel mesinnya.

4. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998

Mobil bekas selanjutnya yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1996 sampai 1998. Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dana menempati harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk dapat meminangnya maka siapkan uang mulai Rp45 juta -Rp50 jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX

5. Daihatsu Taruna 1995- 2000an dan OXXY

Mobil kelima yang bisa dibeli harga Rp50 juta yaitu Daihatsu Taruna tahun 2000 hingga tipe Oxxy. Mobil MPV ini memiliki model gagah, sangar, ground clearance tinggi dengan overfender yang cukup lebar. Dengan spesifikasi tersebut Taruna Oxxy mampu melahap berbagai medan tanpa ragu dan takut.

6. Suzuki APV Tahun 2005

Mobil bekas keenam harga di bawah Rp50 juta yaitu ada Suzuki APV Tahun 2005. Di era peluncurannya, kendaraan satu ini juga tidak kalah populernya dengan pesaingnya yaitu Xenia. Sebab APV menawarkan kelapangan kabin yang luas dan nyaman untuk penumpang dan keluarga. Tidak hanya itu saja, bahan bakar yang irit juga jadi penentu banyak orang memilih mobil tersebut untuk dipinang.