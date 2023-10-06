Advertisement
TECHNO

Kata Ilmuwan: Inti Pusat Bulan Ada Bola Padat Sekeras Besi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |13:06 WIB
Kata Ilmuwan: Inti Pusat Bulan Ada Bola Padat Sekeras Besi
Bulan (Foto: Reuters)
PARIS - Para ilmuwan berhasil mengungkap apa yang sebenarnya ada di inti pusat Bulan. Dalam hasil penelitian mereka, dikatakan bahwa Bulan memiliki inti berupa bola padat dengan kepadatan serupa dengan besi.

Penelitian yang dipimpin oleh Arthur Briaud, ilmuwan Perancis menggunakan data seismik yang dikumpulkan oleh misi Apollo. Selain itu mereka juga menggunakan data dari misi luar angkasa lainnya.

Para ilmuwan kemudian melakukan eksperimen jarak laser Bulan untuk menyusun profil berbagai karakteristik Bulan. Hal ini mencakup tingkat deformasi akibat interaksi gravitasi dengan Bumi, variasi jarak dari Bumi, dan kepadatannya.

Selanjutnya, mereka melakukan pemodelan dengan berbagai tipe inti untuk menemukan mana yang paling cocok dengan data observasi. Dan dari sini mereka berhasil menemukan temuan menarik.

Terungkap bahwa dari model yang paling mirip dengan apa yang diketahui tentang Bulan menggambarkan pembalikan aktif jauh di dalam mantel Bulan. Ini berarti materi yang lebih padat di dalam Bulan akan jatuh ke pusat Bulan, dan materi yang kurang padat akan naik ke atas.

Aktivitas ini telah lama diusulkan sebagai cara untuk menjelaskan keberadaan unsur-unsur tertentu di wilayah vulkanik Bulan. Mereka menemukan bahwa inti bulan sangat mirip dengan Bumi, di mana lapisan inti dalamnya lebih padat.

Menurut pemodelan mereka, inti luar Bulan memiliki radius sekitar 362 kilometer (225 mil), dan inti dalam Bulan memiliki radius sekitar 258 kilometer (160 mil). Itu sekitar 15 persen dari seluruh radius Bulan.

