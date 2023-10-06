Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dinosaurus Berukuran Titan dengan Leher Panjang Ditemukan di Eropa

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |06:54 WIB
Dinosaurus Berukuran Titan dengan Leher Panjang Ditemukan di Eropa
Fosil dinosaurus leher panjang di Spanyol (Foto: Live Science)
A
A
A

MADRID - Dinosaurus ‘titan' berleher panjang telah ditemukan di Spanyol. Kerangka hewan purba tersebut teridentifikasi sebagai spesies Garumbatitan Morellensis (G.morellensis) yang diperkirakan hidup sekitar 122 juta tahun yang lalu.

Dilansir dari situs Live Science, Jumat (6/10/2023) spesies G. Morellensis sendiri pertama kali ditemukan selama penggalian di situs fosil Sant Antoni de la Vespa dekat kota Morella antara tahun 2005 dan 2008.

Dari penggalian tersebut, para peneliti menemukan sisa-sisa setidaknya tiga individu di situs tersebut, termasuk tulang belakang besar, kaki panjang. tulang dan dua set tulang kaki yang hampir lengkap.

“Salah satu individu menonjol karena ukurannya yang besar, dengan lebar tulang belakang lebih dari satu meter [3,3 kaki], dan tulang paha yang panjangnya bisa mencapai dua meter [6,6 kaki],” kata Pedro Mocho, selaku penulis utama studi.

Halaman:
1 2
      
