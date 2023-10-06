Internet Lemot? Ini 5 Tips Bikin WiFi Rumah Jadi Ngebut!

JAKARTA - WiFi rumah lemot menjadi masalah yang sering dijumpai. Pasalnya hal ini sangat mengganggu beragam aktivitas online, mulai dari mengirim email pekerjaan, mengirim tugas sekolah, bermain media sosial, hingga ketika sedang asik mabar game.

Namun Anda tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara untuk memperkuat sinyal agar WiFi rumah tetap bisa berjalan lancar. Dan menariknya ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah.

Lantas bagaimana cara mengatasi WiFi rumah lemot? Berikut paparannya, sebagaimana dilansir dari Gadgetsnow, Jumat (6/10/2023).

1. Pasang WiFi di tengah rumah

Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memperkuat sinyl wifi rumah adalah dengan menaruh router wifi di tengah rumah. Ini perlu dilakukan agar router mempunyai peluang terbaik untuk menjangkau setiap sudut rumah.

2. Kurangi jumlah perangkat

Selain itu bisa juga dengan mengurangi jumlah perangkat yang digunakan. Dengan melakukannya, router akan bekerja dengan lebih ringan dan lebih cepat sehingga sinyal masalah sinyal lemot pun bisa dihindari.

3. Gunakan repeater

Untuk memperkuat sinyal WiFi rumah juga bisa dengan cara menggunakan repeater. Repeater ini sesuai dengan namanya akan mengambil sinyal WiFi dari router dan 'mengulanginya' untuk meningkatkan area jangkauan.