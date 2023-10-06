Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perbandingan Chat AI Yandex vs Google Bard, 2 Raksasa Chat AI di Dunia

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |11:18 WIB
Perbandingan Chat AI Yandex vs Google Bard, 2 Raksasa Chat AI di Dunia
Perbandingan Chat AI Yandex dan Google Bard
A
A
A

CHAT AI Yandex dan Google Bard adalah dua chatbot AI besar yang dikembangkan perusahaan teknologi terkemuka. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Google Bard adalah chatbot eksperimental dari Google sebagai jawaban kehadiran ChatGPT. Bard memiliki dukungan otomatis untuk menunjang bisnis manusia yang didukung oleh model bahasa besar LaMDA.

Sedangkan Chat AI Yandex atau yang diberi nama Alice diperkenalkan pada 10 Oktober 2017. Selain melakukan tugas-tugas umum, seperti pencarian internet atau prakiraan cuaca. Aplikasi ini juga dapat menjalankan aplikasi, dan mengobrol.

Perbandingan Chat AI Yandex vs Google Bard

- Kesamaan

* Kedua chatbot ini dilatih pada kumpulan data teks dan kode yang sangat besar.

* Kedua chatbot ini dapat menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaan Anda dengan cara yang informatif.

* Kedua chatbot ini masih dalam pengembangan, tetapi keduanya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

- Perbedaan

 * Chat AI Yandex dilatih pada kumpulan data teks dan kode Rusia, sedangkan Google Bard dilatih pada kumpulan data teks dan kode multibahasa.

* Chat AI Yandex lebih fokus pada percakapan, sedangkan Google Bard lebih fokus pada menghasilkan konten informatif.

* Chat AI Yandex tersedia dalam aplikasi seluler Yandex, sedangkan Google Bard tersedia di Google Search dan Google Assistant.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/57/3118103/yandex-tepM_large.jpeg
Klik Link dan Cara Nonton Video Viral Yandex RU Yandex Browser Korea Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/57/3105656/yandex-bnl3_large.jpg
Klik Link Yandex Browser Jepang Full Versi Lama, Dijamin Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/57/3092286/yandex-OcwC_large.jpg
Link Download dan Cara Nonton Video Viral Yandex Ru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/57/3084795/yandex-fLuU_large.jpg
Cara Gampang Streaming dan Nonton Video Viral di Yandex Ru Yandex Browser Gratis Anti Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/57/3080135/yandex-1DFp_large.jpg
Link Nonton Video Viral Yandex Oktober 2024 dari Berbagai Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/54/3078869/link_yandex-bIE7_large.jpg
LINK Nonton Video Viral Indo Japan Korea Full HD di Yandex Browser Paling Aman
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement