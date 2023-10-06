Perbandingan Chat AI Yandex vs Google Bard, 2 Raksasa Chat AI di Dunia

CHAT AI Yandex dan Google Bard adalah dua chatbot AI besar yang dikembangkan perusahaan teknologi terkemuka. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Google Bard adalah chatbot eksperimental dari Google sebagai jawaban kehadiran ChatGPT. Bard memiliki dukungan otomatis untuk menunjang bisnis manusia yang didukung oleh model bahasa besar LaMDA.

Sedangkan Chat AI Yandex atau yang diberi nama Alice diperkenalkan pada 10 Oktober 2017. Selain melakukan tugas-tugas umum, seperti pencarian internet atau prakiraan cuaca. Aplikasi ini juga dapat menjalankan aplikasi, dan mengobrol.

Perbandingan Chat AI Yandex vs Google Bard

- Kesamaan

* Kedua chatbot ini dilatih pada kumpulan data teks dan kode yang sangat besar.

* Kedua chatbot ini dapat menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaan Anda dengan cara yang informatif.

* Kedua chatbot ini masih dalam pengembangan, tetapi keduanya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

- Perbedaan

* Chat AI Yandex dilatih pada kumpulan data teks dan kode Rusia, sedangkan Google Bard dilatih pada kumpulan data teks dan kode multibahasa.

* Chat AI Yandex lebih fokus pada percakapan, sedangkan Google Bard lebih fokus pada menghasilkan konten informatif.

* Chat AI Yandex tersedia dalam aplikasi seluler Yandex, sedangkan Google Bard tersedia di Google Search dan Google Assistant.