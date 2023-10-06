4 Mobil SUV Terbaru, Harga Mulai Rp300 Jutaan

JAKARTA – Wuling baru-baru ini telah meluncurkan salah satu mobil tipe SUV flagship andalanya yakni New Almaz RS.

Mobil ini hadir dengan berbagai varian diantaranya adalah 1.5T SE, 1.5T EX, 1.5T Pro, dan 2.0 Pro Hybrid. Mobil yang memiliki desain elegan ini menawarkan berbagai teknologi yang canggih seperti Wuling Indonesian Command (WIND), IoV Wuling Remote Control App, Advanced Driver Assistance System, hinga Over The Air (OTA).

BACA JUGA:

“Tren SUV beberapa tahun terakhir secara konstan menunjukkan peningkatan dan semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, segmen kendaraan hybrid kini semakin menarik minat masyarakat dengan semakin banyaknya pilihan dan semakin tingginya permintaan konsumen. Hal tersebut mendasari langkah kami dengan semangat untuk terus hadir dengan inovasi tanpa akhir mewujudkan pembaruan pada flagship SUV kebanggan Wuling melalui peluncuran New Almaz RS,” ujar Arif Pramadana selaku Vice President Wuling Motors, dalam peluncuranya, di Jakarta,

Untuk varian 2.0 Pro Hybrid, mobil ini menggunakan mesin 2.000 cc naturally aspirated, 4 cylinders inline, Atkinson cycle. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 123 hp dan torsi 169 Nm.

Sedangkan untuk penggerak listriknya, mobil ini menggunakan Permanent Magnet Synchronous Motor yang mampu mengeluarkan daya hingga 174 hp (130 kW) dan torsi 320 Nm. Untuk varian 1.5T SE, 1.5T EX, dan 1.5T Pro, mobil ini menggunakan mesin 1.500 cc 4 cylinders in-line, DOHC, DVVT, dengan Turbocharger.

Mesin tersebut membuat mobil ini mampu melaju hingga 140 hp. Selain itu, torsi maksimum dari mesin ini adalah 250 Nm.

BACA JUGA:

Untuk varian non hybrid, mobil ini dijual mulai harga Rp398 Juta hingga Rp438 Juta. Sedangkan untuk varian hybrid mobil ini dijual dengan harga Rp 472 Juta.

Wuling tidak sendiri bermain di segmen SUV, beberapa pabrikan diketahui juga memiliki produk serupa yang juga tidak kalah mencuri perhatian, penasaran? Simak ulasannya berikut ini.

Chery Omoda 5 GT





Chery Omoda 5 GT merupakan salah satu mobil SUV terbaru. Mobil yang mengusung konsep futuristik ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi canggih. Beberapa diantaranya adalah head unit 10.25 inch yang telah dilengkapi Apple Carplay dan Android Auto, speaker SONY, adaptive cruise control, hingga wireless charger.

Beralih ke spesifikasinya, mobil ini menggunakan mesin Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI) berkapasitas 1.5 liter. Dengan mesin tersebut, mobil ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga hingga 197 hp dan torsi 290 Nm.

Selain itu, Chery Omoda 5 GT juga memiliki teknologi Intelligent Combustion System (iHEC) yang membuat mobil ini menjadi irit bahan bakar. Terdapat dua varian dari Chery Omoda 5 GT. Varian FWD dijual dengan harga Rp448 Juta, sedangkan untuk varian AWD dijual dengan harga Rp488 Juta.