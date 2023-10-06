Motor Listrik Kawasaki Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp100 Jutaan

JAKARTA – Kawasaki resmi memasarkan dua motor listrik berbasis baterai, yakni Ninja e-1 dan Z e-1 untuk pasar Amerika Serikat.

Motor sport listrik itu dibanderol 7.299 dolar AS atau setara Rp113 juta untuk Z e-1, dan 7.599 dolar AS sekitar Rp118 jutaan untuk Ninja e-1.

BACA JUGA:

Melansir RideApart, Jumat (6/10/2023), Kawasaki Motors AS menerima pesanan untuk motor listrik ini hingga 30 November 2023, atau sampai kuotanya habis.

Semua pesanan harus dilakukan dengan datang langsung ke diler dan melakukan deposit agar masuk dalam antrean.

Apabila semuanya berjalan sesuai dengan jadwal, Kawasaki memperkirakan akan memulai pengiriman motor listrik Ninja e-1 dan Z e-1 kepada konsumen mulai Desember 2023 hingga Juni 2024.

BACA JUGA: Penjualan Motor Listrik di Indonesia Belum Signifikan

Jika tertarik dengan Kawasaki Ninja e-1 atau Z e-1 2024, tetapi tidak berlokasi di AS, cara terbaik untuk mendapatkan informasi harga dan ketersediaan paling akurat adalah dengan menghubungi diler Kawasaki terdekat.

Dapat terlihat dari gambar yang ada, Ninja e-1 dan Z e-1 memiliki desain yang sangat mirip dengan motor sport konvensional. Bedanya, kedua motor ini dilengkapi dengan dinamo bertenaga 6,7 hp atau puncaknya 12 hp.

Motor listrik ini juga dibekali dengan teknologi regenerative, yang artinya bisa mengisi baterai melalui deselerasi. Perbedaan terbesar juga ada pada tuas di sisi kiri yang biasa ditujukan untuk kopling pada motor sport konvensional.

Kedua motor dibekali dengan baterai berkapasitas 30 Ah yang bisa dilepas pasang untuk memudahkan proses pengecasan. Untuk pengisian daya sendiri, Kawasaki mengklaim hanya dibutuhkan waktu sekitar 3,7 jam.