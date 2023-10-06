Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga 16 Mobil Bekas di Bawah Rp30 Juta yang Sedang Naik Daun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:09 WIB
Harga 16 Mobil Bekas di Bawah Rp30 Juta yang Sedang Naik Daun
Ilustrasi pembelian mobil bekas di bawah Rp30 juta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Deretan harga 16 mobil bekas di bawah Rp30 juta memang sangat menarik untuk dikulik lebih jauh.

BACA JUGA:

7 Tips Membeli Mobil Bekas, Jangan Sampai Salah Pilih! 

Pasalnya walaupun dengan anggaran terbatas, Anda dapat menemukan kendaraan yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

Sebelum melakukan pembelian, pastikan untuk menguji kendaraan tersebut dengan melakukan test drive. Tidak lupa memeriksa segala aspek penting seperti mesin, transmisi, sistem kelistrikan, dan sistem pengereman

Berikut adalah daftar harga 16 mobil bekas dibawah harga Rp30 juta yang sedang naik daun menghimpun berbagai sumber, Jumat (6/10/23):

  • Daihatsu Espass 1996 - Rp29 jutaan
  • Daihatsu Zebra 1989 - Rp20 jutaan
  • Honda Accord Prestige - Rp29 jutaan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/52/3156218//honda_jazz-VqDM_large.jpeg
Deretan Mobil Hatchback Bekas di Bawah Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154330//mobil-eMzA_large.jpg
Jangan Tergoda Mobil Harga Murah, Bisa Jadi Bekas Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154201//mobil_listrik-izXR_large.jpg
Harga Mobil Listrik Anjlok Parah, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/52/3147237//honda_brio_satya-LdKC_large.jpg
Daftar 5 Mobil City Car Bekas di Bawah Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/53/3146504//honda_beat-qFXV_large.jpg
Daftar Motor Murah Bekas Harga Rp2-3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/52/3138543//mobil_bekas-k1F4_large.jpg
Daftar 5 Mobil City Car Bekas di Bawah Rp50 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement