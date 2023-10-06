Jadwal Playoff MPL ID Season 12, Siapa yang Akan Mentas di M5 World Championship?

JAKARTA – Jadwal Playoff MPL ID season 12 akan dimulai pada tanggal 11-15 Oktober 2023. Pertandingan kali ini akan dilaksanakan di Mahaka Square, Britama Arena, Kelapa Gading. Tempat ini juga pernah digunakan saat pertandingan MPL ID S3.

Dari 9 tim yang telah bertanding sejak 13 Juli hingga 24 September 2023, ada 6 tim yang berhasil lanjut ke babak playoff. Di antaranya ONIC Esports, Team RRQ, Geek Fam, Bigetron Alpha, Rebellion Zion, Dewa United Esports. Pemenang dari keenam tim yang akan bertanding ini akan mewakili Indonesia di kejuaraan dunia Mobile Legends M5 World Championship.

Dalam babak playoff ini dibagi menjadi upper bracket dan lower bracket. Dua peringkat teratas akan memiliki keuntungan dan lolos langsung ke semifinal upper bracket.

Sedangkan peringkat ketiga hingga keenam akan bertanding di babak play-in, yang mana akan langsung tersingkir apabila kalah. Pemenang dalam babak play-in ini akan bertanding melawan salah satu tim yang ada di upper bracket.

Berikut ini jadwal playoff MPL ID Season 12 lengkap.

Jadwal playoff MPL ID S12