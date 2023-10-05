Pilih 8 Motor Bekas Harga Rp2 Jutaan yang Murah dan Serbaguna

JAKARTA- Motor bekas harga Rp2 jutaan tentu bisa jadi solusi bagi yang membutuhkan kendaraan tapi hanya punya bujet terbatas.

Namun dengan dana minim Rp2 Jutaan saja ternyata sudah dapat dimanfaatkan untuk membeli sepeda motor bekas.

Sebab harga kendaraan roda dua kini semakin terjangkau dan motor bekas yang bisa dimiliki dari berbagai merek hingga tipe, seperti manual ataupun matic.

Tentu saja harga motor bekas murah Rp2 jutaan ini layak untuk dipertimbangkan saat ingin membeli. Terlebih bila dibandingkan dengan membeli motor baru yang mematok harga jauh lebih tinggi di kelasnya.

Lantas apa saja deretan motor yang bisa dibeli dengan budget minim hanya Rp2 jutaan?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (5/10/2023) terkait rekomendasi 8 motor bekas harga Rp2 jutaan.

8 Motor Bekas Harga Rp2 Jutaan

1. Suzuki Smash

Motor bekas murah yang bisa dibeli dengan budget Rp2 jutaan, salah satunya adalah Suzuki Smash. Kendaraan roda dua ini sangat laris pada era pembuatannya pada tahun 2005 silam.

Meski dulunya laku keras namun penjualan motor bebek satu ini terbilang tidak bergairah sehingga membuat harga pasarannya jadi bersahabat, mulai dari Rp1,8 juta sampai Rp2,8 jutaan.