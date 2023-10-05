Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Resmi Luncurkan New Almaz RS di Indonesia, Harga Mulai Rp398 Juta

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:55 WIB
Wuling New Almaz RS series. (Doc. Okezone)
JAKARTA - Wuling resmi memasarkan versi terbaru flagship SUV New Almaz RS di Indonesia.

Mengusung slogan ‘Drive Unlimited Way’, New Almaz RS mengusung teknologi Multi-mode Hybrid Powertrain dengan performa mengesankan namun efisien bahan bakar.

Secara umum, penyegaran medium SUV ini meliputi tampilan baru, desain baru pada kabin dan fitur keselamatan yang lengkap.

“Tren SUV beberapa tahun terakhir secara konstan menunjukkan peningkatan dan semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, segmen kendaraan hybrid kini semakin menarik minat masyarakat dengan semakin banyaknya pilihan dan semakin tingginya permintaan konsumen. Hal tersebut mendasari langkah kami dengan semangat untuk terus hadir dengan inovasi tanpa akhir mewujudkan pembaruan pada flagship SUV kebanggan Wuling melalui peluncuran New Almaz RS,” ujar Arif Pramadana selaku Vice President Wuling Motors, dalam peluncuranya, di Jakarta, (5/10/2023).

Hadir dengan performa mengesankan, New Almaz RS Pro Hybrid dibekali inovasi yang memadukan mesin bensin berkonfigurasi 4-silinder berkapasitas 2.000 cc, dipasangkan dengan motor listrik yang berkompetensi memproduksi tenaga 174 hp dan torsi 320 Nm.

Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid. Sistem ini bekerja secara otomatis menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, serta kondisi jalan untuk mengakomodasi performa sesuai kebutuhan pengguna. Sedangkan New Almaz RS Pro dibekali dengan mesin 1.5L turbo yang bertenaga dan didukung oleh CVT yang smooth & responsive.

Wuling New Almaz RS series

Melanjutkan langkah sebagai The First Intelligent Digital Car, New Almaz RS series turut hadir dengan deretan inovasi yang menjadi game changer dari Wuling. Pertama, terdapat fitur Wuling Indonesian Command, perintah suara canggih pertama di Tanah Air yang menggunakan Bahasa Indonesia untuk mengoperasikan berbagai fitur di mobil.

Kemudian, Wuling Remote Control App juga tersedia bagi pengguna untuk memantau kondisi mobil dan mengoperasikan berbagai fitur dari sentuhan jari pada smartphone dan head unit.

Tidak hanya itu, adapula inovasi Advanced Driver Assistance System melalui keempat kategori fitur utama yang secara aktif memaksimalkan pengalaman berkendara menjadi aman dan nyaman. 

Telusuri berita ototekno lainnya
