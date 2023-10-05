Advertisement
OTOMOTIF

Tren Velg Mobil di 2023, Diprediksi Berlanjut Tahun Depan

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:41 WIB
Tren velg mobil di 2024. (Foto: Alvitho Devano/Okezone)
JAKARTA - Trend otomotif selalu berubah, dan pastinya bakal selalu mencuri perhatian para pecinta modifikasi mobil di Tanah Air.

Dan salah satu bagian yang kerap jadi sorotan ada pada bagian velg, yang tidak dipungkiri perubahan trend sangat dinamis, lantas seperti apa tren velg di 2024?

Ocho, dari JF Luxury Wheels Garage pun membeberkannya, dan memperkirakan velg dengan warna mencolok bakal jadi tren tahun depan.

“Kalau untuk 2024 kayaknya velg warna mencolok dan tabrakan sama warna mobilnya bakal trend. Misalnya mobil putih pake velg merah,” kata Ocho kepada Okezone saat ditemui di Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2023, belum lama ini.

