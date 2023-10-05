Berapa Biaya Pajak Mobil Telat 3 Tahun? Begini Perhitungannya

JAKARTA- Mungkin masih banyak masyarakat yang kebingungan berapa biaya pajak mobil yang telat 3 tahun?

Karena membayar pajak kendaraan seperti motor atau mobil pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemilik kendaraan.

Sebab jika sampai lupa untuk membayarkannya maka pemilik kendaraan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Apalagi jika ditemui pajak mobil yang telat atau mati 3 tahun, maka nilai denda yang tercantum akan lebih besar. Mengapa bisa demikian? Sebab denda yang tidak dibayarkan dengan segera maka akan berpotensi terjadinya akumulasi seiring berjalannya waktu.

Bagi kalian yang tidak memahaminya maka simak informasi terlengkap melalui ulasan ini. Sebab Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber terpercaya, Kamis (5/10/2023), terkait besaran biaya pajak mobil jika telat 3 tahun.

Berapa Biaya Pajak Mobil Telat 3 Tahun

Patut diketahui lebih dahulu bahwa kendaraan mobil atau motor yang terdaftar secara legal dan sah sudah sepatutnya wajib membayar pajak. Pajak kendaran yang dikenakan yaitu bersifat tahunan dengan jatuh tempo di waktu yang teratur.