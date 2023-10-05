Viral, Streamer Game Malah Disawer untuk Promosikan Judi Online

JAKARTA - Peredaran judi online nampaknya semakin masif, belum lama dibredel Kominfo, para operator judi online tetap tidak kehabisan cara untuk mempromosikan aplikasi mereka. Terbaru promosi judi online kini merambah ke streamer game online di Youtube.

Ya, dunia maya kembali viral setelah sejumlah streamer game secara sadar mempromosikan judi online saat mereka melakukan live streaming. Salah satu yang termasuk di dalamnya adalah streamer Marsha Ozawa yang memiliki nama asli Steven Kurniawan.

Awalnya sang streamer tetap mengomentari jalannya permainan sambil menerima donasi. Nah, yang menjadi persoalan, respons yang dilontarkan oleh Marsha saat menerima donasi atau sawaran digunakan sebagai iklan untuk mempromosikan judi online.

Lewat media sosial X, salah satu warganet @christoper101 menuliskan kekhawatirannya soal judi slot yang merambah usia anak-anak. Dalam ciutan itu pun dia menampilkan potongan streamer Marsha yang secara sadar mempromosikan judi online.

Video tersebut dibagikan pada Selasa (3/10/2023) dan sudah dikomentari lebih dari 240 kali dengan jumlah retweet sebanyak 2.000 lebih dan sudah direpost oleh banyak akun, temasuk Partai Socmed.

“Steven kurniawan dgn akun YouTube Marsha Ozawa secara meyakinkan telah menggunakan akunnya utk promosi judi online dgn modus donasi. Jika @CCICPolri bekerja sama dgn @PPATK maka orang ini tidak akan bisa berkelit lagi.” tulis PartaiSocmed Rabu (4/10/2023).