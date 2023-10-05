Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Red Dead Redemption Remaster Tawarkan Opsi 60fps

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:43 WIB
Update Red Dead Redemption Remaster Tawarkan Opsi 60fps
Red Dead Redemption (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Update Red Dead Redemption Remaster telah tersedia dan bisa dinikmati gamer di seluruh dunia. Pembaruan versi 1.03 tersebut menghadirkan opsi untuk menjalankan game pada 60fps. 

Ini menandai pertama kalinya Red Dead Redemption secara resmi mendukung mode 60fps. Namun perlu dicatat opsi 60fps ini hanya muncul saat game dimainkan di PS5 melalui kompatibilitas mundur.

Berbeda dengan Red Dead Redemption 2, versi asli tahun 2010 tidak pernah mendapatkan port PC dan hanya dapat dimainkan di perangkat keras generasi ketujuh hingga remasternya tiba, kecuali memainkan versi Xbox 360 di Xbox Series X|S. 

Bicara tentang Xbox, Red Dead Redemption Remaster tidak tersedia untuk dimainkan di konsol Microsoft, jadi penggemar harus puas dengan versi 30fps asli untuk saat ini.

Ke depannya, diharapkan Rockstar dapat bekerja sama dengan Microsoft untuk menawarkan kinerja 60fps melalui kompatibilitas ke belakang. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin.

Mengingat Sonic Unleashed dan Sonic Generations versi Xbox 360 menerima patch kompatibilitas di Xbox Series X|S beberapa tahun lalu, yang memungkinkannya dimainkan pada 60fps pada perangkat keras terbaru.

Tentunya sangat menyenangkan bagi para gamer bisa melihat salah satu game terbaik Rockstar akhirnya dapat dimainkan pada framerate yang lebih mulu, merangkum Techradar, Kamis (5/10/2023).

(Saliki Dwi Saputra )

      
