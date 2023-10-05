Apa Mobil Tercepat di GTA 5? Tembus USD3,5 Juta!

JAKARTA- Para gamer masih banyak yang bertanya-tanya apa mobil tercepat di GTA 5? Karena setiap player Grand Theft Auto 5 pasti sangat membutuhkan mobil tercepat saat terjadi aksi balapan, kejar-kejaran, ataupun untuk melarikan diri dari musuh saat menjalankan misi dalam game.

Player seringkali bingung untuk memilih mobil tercepat idaman mereka. Banyaknya pilihan mobil di dalam game tersebut membuat para pemain bingung ketika ingin memilih yang cocok untuk gameplay mereka.

Dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023), berikut adalah jawaban dari apa mobil tercepat di GTA 5?

1. Ocelot Pariah

Mobil keluaran tahun 2017 ini masuk dalam salah satu deretan yang tercepat di GTA 5. Ocelot Pariah dapat menempuh kecepatan hingga 218,8 km per jam. Dalam kecepatan penuh, mobil ini dapat membawa karakter dalam game seperti melayang-layang membelah angin karena begitu kencangnya.

Mobil ini dijual berkisar USD1,4 juta. Jika Anda memiliki dana sebesar itu pada GTA 5, Ocelot Pariah tersedia di Legendary Motorsport dan siap jadi mobil tercepat.

2. Grotti Itali RSX

Grotti Itali RSX adalah salah satu mobil tercepat di GTA V. Namanya pasti terdengar akrab karena terinspirasi dari mobil sungguhan.

Karena model ini sebagian besar didasarkan pada Ferrari SF90 Stradale. Jadi ini adalah mobil sport dengan kecepatan luar biasa, seperti yang bisa Anda bayangkan.

Mobil ini bisa melaju dan mencapai kecepatan 217,74 km/jam. Jadi mobil ini akan meninggalkan kita dengan kecepatan luar biasa dan terus menjadi pilihan yang sangat menarik bagi semua pemain di GTA V.

Tentu saja harganya yang sangat mahal dan salah satu yang paling mahal dalam permainan. Untuk mendapatkannya, Anda harus membayar USD3.5 juta.

3. The Principe Deveste Eight

Mobil yang satu ini berbasis pada mobil konsep Devel Sixteen dari Timur Tengah. Mobil ini memang merupakan model yang tidak disiapkan untuk dijual. Tapi penciptanya telah mencatat model ini untuk membuatnya di GTA V.

Mobil ini bisa mencapai kecepatan 212.03 km/jam. Harganya juga jauh lebih mahal dari yang lainnya.

Jika Anda ingin memiliki mobil ini di GTA V, Anda harus membayar USD1.8 juta. Meskipun mahal tapi bagaimanapun juga, kendaraan ini masih jadi mobil yang memiliki kecepatan luar biasa yang perlu dipertimbangkan.