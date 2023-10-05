Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apa Mobil Tercepat di GTA 5? Tembus USD3,5 Juta!

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:38 WIB
Apa Mobil Tercepat di GTA 5? Tembus USD3,5 Juta!
Ilustrasi untuk daftar mobil tercepat di GTA 5 (Foto: Kotaku)
A
A
A

JAKARTA- Para gamer masih banyak yang bertanya-tanya apa mobil tercepat di GTA 5? Karena setiap player Grand Theft Auto 5 pasti sangat membutuhkan mobil tercepat saat terjadi aksi balapan, kejar-kejaran, ataupun untuk melarikan diri dari musuh saat menjalankan misi dalam game.

 BACA JUGA:

Player seringkali bingung untuk memilih mobil tercepat idaman mereka. Banyaknya pilihan mobil di dalam game tersebut membuat para pemain bingung ketika ingin memilih yang cocok untuk gameplay mereka.

Dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023), berikut adalah jawaban dari apa mobil tercepat di GTA 5?

1. Ocelot Pariah

Mobil keluaran tahun 2017 ini masuk dalam salah satu deretan yang tercepat di GTA 5. Ocelot Pariah dapat menempuh kecepatan hingga 218,8 km per jam. Dalam kecepatan penuh, mobil ini dapat membawa karakter dalam game seperti melayang-layang membelah angin karena begitu kencangnya.

Mobil ini dijual berkisar USD1,4 juta. Jika Anda memiliki dana sebesar itu pada GTA 5, Ocelot Pariah tersedia di Legendary Motorsport dan siap jadi mobil tercepat.

2. Grotti Itali RSX

Grotti Itali RSX adalah salah satu mobil tercepat di GTA V. Namanya pasti terdengar akrab karena terinspirasi dari mobil sungguhan.

Karena model ini sebagian besar didasarkan pada Ferrari SF90 Stradale. Jadi ini adalah mobil sport dengan kecepatan luar biasa, seperti yang bisa Anda bayangkan.

Mobil ini bisa melaju dan mencapai kecepatan 217,74 km/jam. Jadi mobil ini akan meninggalkan kita dengan kecepatan luar biasa dan terus menjadi pilihan yang sangat menarik bagi semua pemain di GTA V.

Tentu saja harganya yang sangat mahal dan salah satu yang paling mahal dalam permainan. Untuk mendapatkannya, Anda harus membayar USD3.5 juta.

3. The Principe Deveste Eight

Mobil yang satu ini berbasis pada mobil konsep Devel Sixteen dari Timur Tengah. Mobil ini memang merupakan model yang tidak disiapkan untuk dijual. Tapi penciptanya telah mencatat model ini untuk membuatnya di GTA V.

Mobil ini bisa mencapai kecepatan 212.03 km/jam. Harganya juga jauh lebih mahal dari yang lainnya. 

Jika Anda ingin memiliki mobil ini di GTA V, Anda harus membayar USD1.8 juta. Meskipun mahal tapi bagaimanapun juga, kendaraan ini masih jadi mobil yang memiliki kecepatan luar biasa yang perlu dipertimbangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/326/3163273//gta_v-73ST_large.jpg
Ini Cara Cepat Aktivasi Cheat GTA 5 di PS4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/326/3122961//grand_theft_auto_v-LtKC_large.jpg
Daftar Cheat GTA 5 untuk PS5 Terlengkap dengan Cara Pakainya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement