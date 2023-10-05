Advertisement
HUAWEI WATCH GT 4, Desain Paling Stylish dan Mewah dengan Fitur Kesehatan Terdepan Resmi Diluncurkan

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |15:00 WIB
HUAWEI WATCH GT 4, Desain Paling Stylish dan Mewah dengan Fitur Kesehatan Terdepan Resmi Diluncurkan
(Foto doc. Huawei)
JAKARTA – Bagi Anda penggemar arloji mewah nan canggih (smartwatch), ini ada kabar baik dari Huawei Device Indonesia. Produsen produk-produk peralatan elektrik ini meluncurkan HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate. Kedua smartwatch mewah nan canggih ini sudah bisa dipesan secara pre-order mulai Kamis, 5 Oktober hingga Jumat, 27 Oktober 2023. HUAWEI WATCH GT 4 dibanderol mulai dari Rp3.499.000, sementara HUAWEI WATCH Ultimate dijual seharga Rp12.999.000.

Kedua smartwatch didukung oleh fitur-fitur kesehatan dan kebugaran yang revolusioner, juga dibuat dengan desain yang stylish dan timeless sesuai dengan esensi Fashion Forward. Desain premium yang melekat pada HUAWEI WATCH GT 4 dan WATCH Ultimate memberikan pengalaman istimewa yang mengombinasikan antara inovasi fitur canggih dengan desain elegan nan nyaman untuk menunjang setiap penampilan.

“Kedua smartwatch terbaru dari Huawei ini tidak hanya mengedepankan fitur kesehatan andal, tetapi juga desain yang premium dan stylish yang mampu menunjang tren gaya hidup yang semakin berkembang,” kata Patrick Ru, Country Head of Huawei Device Indonesia.

Kedua smartwatch ini menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang makin sadar akan pentingnya aktivitas fisik yang lebih banyak demi hidup yang lebih sehat. Selama ini, salah satu permasalahan utama perangkat smartwatch pada umumnya adalah desain monoton yang terlalu berfokus pada fitur.

HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate mengombinasikan dua hal penting tersebut dengan memberikan fitur kesehatan terbaik di kelasnya dengan desain premium, timeless, dan fashionable, baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk gaya hidup aktif, sehat dan percaya diri.

HUAWEI WATCH GT 4 hadir dengan dua ukuran, yakni 46 mm dan 41 mm dengan beragam pilihan warna dan strap. HUAWEI WATCH GT 4 ukuran 46 mm memiliki desain octagonal dial dengan kesan energik dan kokoh untuk meningkatkan rasa percaya diri di mana pun. Warna hitam dengan strap hitam fluoroelastomer yang terkesan atletis nan elegan ini dibanderol seharga Rp.3.499.000.

Foto doc Huawei

      
