HARGA HP Samsung bekas 2023 bervariasi tergantung pada model, kondisi, dan usianya. Apalagi tahun ini banyak sekali varian handphone baru yang dirilis dengan beragam segmen pembeli.
Banyaknya varian telphone genggam baru tak berarti minat pada hp bekas menjadi menurun. Masih banyak yang ingin membeli handphone bekas karena alasan ketersediaan dana.
Salah satu handphone bekas yang masih tinggi peminatnya adalah Samsung. Produk info harga HP Samsung bekas 2023 sangat penting untuk fans Samsung di Indonesia.
Harga HP Samsung Bekas 2023
Berikut adalah beberapa contoh harga HP Samsung bekas 2023:
* Samsung Galaxy A13 (2022)
* Harga baru: Rp 2.499.000
* Harga bekas: Rp 1.800.000 - Rp 2.200.000
* Samsung Galaxy A23 (2022)
* Harga baru: Rp 3.499.000
* Harga bekas: Rp 2.800.000 - Rp 3.200.000
* Samsung Galaxy A33 5G (2022)
* Harga baru: Rp 4.499.000
* Harga bekas: Rp 3.800.000 - Rp 4.200.000
* Samsung Galaxy A53 5G (2022)
* Harga baru: Rp 5.999.000
* Harga bekas: Rp 5.200.000 - Rp 5.600.000
* Samsung Galaxy S22 (2022)
* Harga baru: Rp 11.999.000
* Harga bekas: Rp 10.800.000 - Rp 11.400.000